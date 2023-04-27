Кофемолка Garlyn CG-01
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кофемолка
Система помола
ротационный нож
Вместимость, г
50
Защита от перегрева
да
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 409382
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кофемолка
Система помола
ротационный нож
Цвет
серебристый, черный
Вместимость, г
50
Защита от перегрева
да
Регулировка степени помола
нет
Емкость для молотого кофе
Нет
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х12х12
Вес, кг.
1
Описание товара Кофемолка Garlyn CG-01
Кофемолка Garlyn CG-01
- Вместимость 50 граммов
- Мощность 500 Вт
- Нержавеющая сталь
- Защита от случайного включения
Компактный и мощный помощник
Кофемолка Garlyn CG-01 справляется с измельчением кофейных зерен, орехов, круп и специй всего за несколько секунд. Наслаждайтесь быстрой и качественной работой кофемолки, упрощая бытовые задачи.
Вместительная чаша
Свежемолотый кофе для приготовления 6-7 порций эспрессо – одним нажатием. Измельчайте до 50 граммов зерен и специй за одно применение. Однородный помол даже при максимальной загрузке.
Экологичная нержавеющая сталь
Чаша и ножи для измельчения выполнены из прочной и надежной нержавеющей стали. Долговечный и экологичный материал, максимально простой в уходе.
Безопасность использования
Защита от случайного включения: при открытой крышке кофемолка не запустится.
Защита от перегрева: сбережет прибор от поломок, останавливая двигатель при критической нагрузке.
Характеристики:
- Напряжение: 220-240 В,50 Гц
- Мощность: 500 Вт
- Защита от поражения электротоком: класс II
- Защита от перегрева: есть
- Вместимость: 50 г
- Материал корпуса: нержавеющая сталь / пластик
- Материал ножей: нержавеющая сталь
- Материал чаши: нержавеющая сталь
- Съёмная защитная крышка: есть
- Защита от включения при открытой крышке: есть
- Отсек для хранения электрошнура: есть
- Длина электрошнура: 1 м
- Габариты: 102*102*190 мм
- Вес: 0,8 кг
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Бренд
Тип товара
Кофемолка
Система помола
ротационный нож
Цвет
серебристый, черный
Вместимость, г
50
Защита от перегрева
да
Регулировка степени помола
нет
Емкость для молотого кофе
Нет
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Страна производитель
Китай
Кофемолка Garlyn CG-01
- Вместимость 50 граммов
- Мощность 500 Вт
- Нержавеющая сталь
- Защита от случайного включения
Компактный и мощный помощник
Кофемолка Garlyn CG-01 справляется с измельчением кофейных зерен, орехов, круп и специй всего за несколько секунд. Наслаждайтесь быстрой и качественной работой кофемолки, упрощая бытовые задачи.
Вместительная чаша
Свежемолотый кофе для приготовления 6-7 порций эспрессо – одним нажатием. Измельчайте до 50 граммов зерен и специй за одно применение. Однородный помол даже при максимальной загрузке.
Экологичная нержавеющая сталь
Чаша и ножи для измельчения выполнены из прочной и надежной нержавеющей стали. Долговечный и экологичный материал, максимально простой в уходе.
Безопасность использования
Защита от случайного включения: при открытой крышке кофемолка не запустится.
Защита от перегрева: сбережет прибор от поломок, останавливая двигатель при критической нагрузке.
Характеристики:
- Напряжение: 220-240 В,50 Гц
- Мощность: 500 Вт
- Защита от поражения электротоком: класс II
- Защита от перегрева: есть
- Вместимость: 50 г
- Материал корпуса: нержавеющая сталь / пластик
- Материал ножей: нержавеющая сталь
- Материал чаши: нержавеющая сталь
- Съёмная защитная крышка: есть
- Защита от включения при открытой крышке: есть
- Отсек для хранения электрошнура: есть
- Длина электрошнура: 1 м
- Габариты: 102*102*190 мм
- Вес: 0,8 кг
Достоинства:
В целом выглядит все добротно, внешне ломаться просто нечему, да и внутри только вращающийся нож, который можно заменить. Защита от перегрева есть, если долго молоть без перерыва, кофемолка отключается.
Недостатки:
Кабель питания коротенький, далеко от розетки не отойдешь.
Комментарий:
Загрузка небольшая, всего 50 грамм, мне как раз хватает на текущие потребности. Мелет очень мелко, зерновой кофе при полной загрузке в порошок превращает примерно за минуту.
Достоинства:
Мелет быстро, равномерно и тонко. Степень помола выбирать нельзя, просто если хочу помельче, то и кручу подольше - все просто. Крышка подогнана идеально, молотый кофе под нее не забивается и крышка чистая. Внутренняя чаша тоже из нержавейки, нож обычный, как на всех кофемолках.
Недостатки:
Шнур коротенький, нужно прямо в розетку в рабочей группе над столом втыкать - я бы сделала подлиннее.
Комментарий:
Кроме кофе иногда мелю семена льна на свою “похудательную” кашу. Результат хороший, помол однородный и достаточно мелкий, как раз хорошо получается.
Достоинства:
Хороший помол, качественная сборка
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Все устраивает - кофемолка компактная, мелет очень мелко, практически до пыли даже при полной загрузке. Сделана из стали, крышка пластиковая, хорошо закрывается.
Кофемолка Garlyn CG-01 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кофемолка Garlyn CG-01
Достоинства:
В целом выглядит все добротно, внешне ломаться просто нечему, да и внутри только вращающийся нож, который можно заменить. Защита от перегрева есть, если долго молоть без перерыва, кофемолка отключается.
Недостатки:
Кабель питания коротенький, далеко от розетки не отойдешь.
Комментарий:
Загрузка небольшая, всего 50 грамм, мне как раз хватает на текущие потребности. Мелет очень мелко, зерновой кофе при полной загрузке в порошок превращает примерно за минуту.
Достоинства:
Мелет быстро, равномерно и тонко. Степень помола выбирать нельзя, просто если хочу помельче, то и кручу подольше - все просто. Крышка подогнана идеально, молотый кофе под нее не забивается и крышка чистая. Внутренняя чаша тоже из нержавейки, нож обычный, как на всех кофемолках.
Недостатки:
Шнур коротенький, нужно прямо в розетку в рабочей группе над столом втыкать - я бы сделала подлиннее.
Комментарий:
Кроме кофе иногда мелю семена льна на свою “похудательную” кашу. Результат хороший, помол однородный и достаточно мелкий, как раз хорошо получается.
Достоинства:
Хороший помол, качественная сборка
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Все устраивает - кофемолка компактная, мелет очень мелко, практически до пыли даже при полной загрузке. Сделана из стали, крышка пластиковая, хорошо закрывается.