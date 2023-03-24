Saxon - More Inspirations (0190296135866) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
24.03.2023
Исполнитель
Saxon
Альбом (сингл)
More Inspirations
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб.
В наличии
Код товара: 615848
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3 210 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0190296135866]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
24.03.2023
Исполнитель
Saxon
Альбом (сингл)
More Inspirations
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Saxon - More Inspirations (0190296135866) виниловая пластинка
Легенды британского Хэви-Метала Saxon возвращаются со вторым Глубоким блюдом вдохновения, которое питало их чрезвычайно успешную более чем 40-летнюю карьеру. Будь то сенсационный взгляд на нашумевшую “The Faith Healer” группы алекса харви (в процессе демонстрируя прямую родословную от подростковых вертушек к международной славе), одичание с песней The Animal “Weve Gotta Get Out Of This Place”, высокооктановый взгляд на элиса купера“From The Inside”, или яростный трибьют “Detroit Rock City” группы KISS, More Inspirations - это радостное путешествие в звуки, которые вдохновили Barnsley Boys и продолжают звучать на домашних сстереосистемах и в туристических автобусах.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0190296135866]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
24.03.2023
Исполнитель
Saxon
Альбом (сингл)
More Inspirations
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Легенды британского Хэви-Метала Saxon возвращаются со вторым Глубоким блюдом вдохновения, которое питало их чрезвычайно успешную более чем 40-летнюю карьеру. Будь то сенсационный взгляд на нашумевшую “The Faith Healer” группы алекса харви (в процессе демонстрируя прямую родословную от подростковых вертушек к международной славе), одичание с песней The Animal “Weve Gotta Get Out Of This Place”, высокооктановый взгляд на элиса купера“From The Inside”, или яростный трибьют “Detroit Rock City” группы KISS, More Inspirations - это радостное путешествие в звуки, которые вдохновили Barnsley Boys и продолжают звучать на домашних сстереосистемах и в туристических автобусах.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Saxon - More Inspirations (0190296135866) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3210 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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