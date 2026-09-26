Top.Mail.Ru
Ноутбук IRU Калибр 15TLG (1914238) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук IRU Калибр 15TLG (1914238)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук IRU Калибр 15TLG (1914238) - фото 1
Ноутбук IRU Калибр 15TLG (1914238) - фото 2
Ноутбук IRU Калибр 15TLG (1914238) - фото 3
Ноутбук IRU Калибр 15TLG (1914238) - фото 4
Ноутбук IRU Калибр 15TLG (1914238) - фото 5
Ноутбук IRU Калибр 15TLG (1914238) - фото 6
Ноутбук IRU Калибр 15TLG (1914238) - фото 7
Ноутбук IRU Калибр 15TLG (1914238) - фото 8
Ноутбук IRU Калибр 15TLG (1914238) - фото 9
Ноутбук IRU Калибр 15TLG (1914238) - фото 10
Ноутбук IRU Калибр 15TLG (1914238) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
iRU Калибр
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук IRU Калибр 15TLG (1914238) - фото 1
  • Ноутбук IRU Калибр 15TLG (1914238) - фото 2
  • Ноутбук IRU Калибр 15TLG (1914238) - фото 3
  • Ноутбук IRU Калибр 15TLG (1914238) - фото 4
  • Ноутбук IRU Калибр 15TLG (1914238) - фото 5
  • Ноутбук IRU Калибр 15TLG (1914238) - фото 6
  • Ноутбук IRU Калибр 15TLG (1914238) - фото 7
  • Ноутбук IRU Калибр 15TLG (1914238) - фото 8
  • Ноутбук IRU Калибр 15TLG (1914238) - фото 9
  • Ноутбук IRU Калибр 15TLG (1914238) - фото 10
  • Ноутбук IRU Калибр 15TLG (1914238) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 615072
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
iRU Калибр
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1155G7
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
60 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
35х30х10
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук IRU Калибр 15TLG (1914238)

Ноутбук iRU с диагональю экрана 15,6 дюйма подарит комфорт для работы и развлечений благодаря широкому и детализированному изображению — разрешение 1920x1080 позволяет наслаждаться чёткой картинкой. Современный процессор Intel Core i5 отлично справится с повседневными задачами, а встроенная графика Intel Iris Xe Graphics обеспечит плавную работу офисных и мультимедиа-приложений. 8 Гб оперативной памяти и быстрый SSD на 256 Гб поддерживают высокую производительность и быструю загрузку, позволяя работать без задержек и хранить важные файлы всегда под рукой. Модель идёт без ОС, что даёт свободу установить именно ту систему, которая нужна вам. Поддержка проводных сетей на скорости до 1000 Мбит/сек поможет всегда быть на связи. Лёгкий и надёжный Li-Pol аккумулятор делает ноутбук iRU отличным компаньоном на каждый день.

Отзывы о товаре Ноутбук IRU Калибр 15TLG (1914238)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
iRU Калибр
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
1155G7
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
60 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Россия
Описание
Ноутбук iRU с диагональю экрана 15,6 дюйма подарит комфорт для работы и развлечений благодаря широкому и детализированному изображению — разрешение 1920x1080 позволяет наслаждаться чёткой картинкой. Современный процессор Intel Core i5 отлично справится с повседневными задачами, а встроенная графика Intel Iris Xe Graphics обеспечит плавную работу офисных и мультимедиа-приложений. 8 Гб оперативной памяти и быстрый SSD на 256 Гб поддерживают высокую производительность и быструю загрузку, позволяя работать без задержек и хранить важные файлы всегда под рукой. Модель идёт без ОС, что даёт свободу установить именно ту систему, которая нужна вам. Поддержка проводных сетей на скорости до 1000 Мбит/сек поможет всегда быть на связи. Лёгкий и надёжный Li-Pol аккумулятор делает ноутбук iRU отличным компаньоном на каждый день.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук IRU Калибр 15TLG (1914238) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...