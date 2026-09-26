Ноутбук IRU Калибр 15TLG (1914238)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук IRU Калибр 15TLG (1914238)
Ноутбук iRU с диагональю экрана 15,6 дюйма подарит комфорт для работы и развлечений благодаря широкому и детализированному изображению — разрешение 1920x1080 позволяет наслаждаться чёткой картинкой. Современный процессор Intel Core i5 отлично справится с повседневными задачами, а встроенная графика Intel Iris Xe Graphics обеспечит плавную работу офисных и мультимедиа-приложений. 8 Гб оперативной памяти и быстрый SSD на 256 Гб поддерживают высокую производительность и быструю загрузку, позволяя работать без задержек и хранить важные файлы всегда под рукой. Модель идёт без ОС, что даёт свободу установить именно ту систему, которая нужна вам. Поддержка проводных сетей на скорости до 1000 Мбит/сек поможет всегда быть на связи. Лёгкий и надёжный Li-Pol аккумулятор делает ноутбук iRU отличным компаньоном на каждый день.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Infinix, Lenovo
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