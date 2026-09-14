Top.Mail.Ru
Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN16N1-ADXW01) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN16N1-ADXW01)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN16N1-ADXW01) - фото 1
Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN16N1-ADXW01) - фото 2
Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN16N1-ADXW01) - фото 3
Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN16N1-ADXW01) - фото 4
Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN16N1-ADXW01) - фото 5
Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN16N1-ADXW01) - фото 6
Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN16N1-ADXW01) - фото 7
Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN16N1-ADXW01) - фото 8
Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN16N1-ADXW01) - фото 9
Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN16N1-ADXW01) - фото 10
Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN16N1-ADXW01) - фото 11
Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN16N1-ADXW01) - фото 12
Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN16N1-ADXW01) - фото 13
Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN16N1-ADXW01) - фото 14
Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN16N1-ADXW01) - фото 15
Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN16N1-ADXW01) - фото 16
Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN16N1-ADXW01) - фото 17
Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN16N1-ADXW01) - фото 18
Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN16N1-ADXW01) - фото 19
Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN16N1-ADXW01) - фото 20
Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN16N1-ADXW01) - фото 21
Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN16N1-ADXW01) - фото 22
Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN16N1-ADXW01) - фото 23
Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN16N1-ADXW01) - фото 24
Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN16N1-ADXW01) - фото 25
Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN16N1-ADXW01) - фото 26
Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN16N1-ADXW01) - фото 27
Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN16N1-ADXW01) - фото 28
Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN16N1-ADXW01) - фото 29
Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN16N1-ADXW01) - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Digma EVE C5805
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN16N1-ADXW01) - фото 1
  • Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN16N1-ADXW01) - фото 2
  • Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN16N1-ADXW01) - фото 3
  • Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN16N1-ADXW01) - фото 4
  • Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN16N1-ADXW01) - фото 5
  • Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN16N1-ADXW01) - фото 6
  • Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN16N1-ADXW01) - фото 7
  • Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN16N1-ADXW01) - фото 8
  • Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN16N1-ADXW01) - фото 9
  • Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN16N1-ADXW01) - фото 10
  • Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN16N1-ADXW01) - фото 11
  • Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN16N1-ADXW01) - фото 12
  • Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN16N1-ADXW01) - фото 13
  • Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN16N1-ADXW01) - фото 14
  • Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN16N1-ADXW01) - фото 15
  • Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN16N1-ADXW01) - фото 16
  • Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN16N1-ADXW01) - фото 17
  • Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN16N1-ADXW01) - фото 18
  • Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN16N1-ADXW01) - фото 19
  • Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN16N1-ADXW01) - фото 20
  • Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN16N1-ADXW01) - фото 21
  • Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN16N1-ADXW01) - фото 22
  • Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN16N1-ADXW01) - фото 23
  • Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN16N1-ADXW01) - фото 24
  • Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN16N1-ADXW01) - фото 25
  • Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN16N1-ADXW01) - фото 26
  • Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN16N1-ADXW01) - фото 27
  • Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN16N1-ADXW01) - фото 28
  • Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN16N1-ADXW01) - фото 29
  • Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN16N1-ADXW01) - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734016
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Digma EVE C5805
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel N Series
Модель процессора
N100
Частота процессора, ГГц
0.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.53

Описание товара Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN16N1-ADXW01)

Ноутбуки Digma представляют собой идеальное сочетание производительности и стиля, и эта модель не является исключением. Оснащенный современными технологиями, этот ноутбук предназначен для тех, кто ценит производительность и надежность. Данная модель базируется на мощном процессоре Intel и оборудована 16 Гб оперативной памяти типа DDR5, что обеспечивает быстрый и плавный отклик даже при многозадачной работе. SSD-диск объемом 512 Гб предоставляет достаточно места для хранения ваших данных и ускоряет доступ к ним. Ноутбук оснащен 16-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200 и матрицей IPS, что гарантирует превосходное качество изображения и широкие углы обзора. Частота обновления экрана 60 Гц подойдет для комфортного просмотра мультимедийного контента и работы с документами. Графический контроллер Intel UHD Graphics отвечает за четкое и насыщенное изображение, что особенно полезно при работе с графикой и мультимедийными приложениями. Кроме того, ноутбук поддерживает Bluetooth версии 5.2, что обеспечивает стабильное беспроводное подключение к различным устройствам, а встроенный кард-ридер удобен для работы с картами памяти. С весом всего 1,75 кг и элегантным черным корпусом, этот ноутбук Digma удобен для переноски и станет стильным дополнением к вашему рабочему месту. Работая на операционной системе Windows 11 Home, он обеспечивает пользователям современный интерфейс и доступ к последним функциям и обновлениям. Этот ноутбук Digma — ваш надежный помощник в повседневных делах, будь то работа, учеба или развлечение.

Отзывы о товаре Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN16N1-ADXW01)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Digma EVE C5805
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel N Series
Развернуть
Модель процессора
N100
Частота процессора, ГГц
0.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбуки Digma представляют собой идеальное сочетание производительности и стиля, и эта модель не является исключением. Оснащенный современными технологиями, этот ноутбук предназначен для тех, кто ценит производительность и надежность. Данная модель базируется на мощном процессоре Intel и оборудована 16 Гб оперативной памяти типа DDR5, что обеспечивает быстрый и плавный отклик даже при многозадачной работе. SSD-диск объемом 512 Гб предоставляет достаточно места для хранения ваших данных и ускоряет доступ к ним. Ноутбук оснащен 16-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200 и матрицей IPS, что гарантирует превосходное качество изображения и широкие углы обзора. Частота обновления экрана 60 Гц подойдет для комфортного просмотра мультимедийного контента и работы с документами. Графический контроллер Intel UHD Graphics отвечает за четкое и насыщенное изображение, что особенно полезно при работе с графикой и мультимедийными приложениями. Кроме того, ноутбук поддерживает Bluetooth версии 5.2, что обеспечивает стабильное беспроводное подключение к различным устройствам, а встроенный кард-ридер удобен для работы с картами памяти. С весом всего 1,75 кг и элегантным черным корпусом, этот ноутбук Digma удобен для переноски и станет стильным дополнением к вашему рабочему месту. Работая на операционной системе Windows 11 Home, он обеспечивает пользователям современный интерфейс и доступ к последним функциям и обновлениям. Этот ноутбук Digma — ваш надежный помощник в повседневных делах, будь то работа, учеба или развлечение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN16N1-ADXW01) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...