Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD FreeDOS grey (2058897)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD FreeDOS grey (2058897)
Для кого и под какие задачи
IRU Tactio 14ALH создан для повседневных офисных и учебных задач. Компактный 14-дюймовый ноутбук отлично подойдет тем, кто много работает с документами, проводит время в браузере и использует базовые офисные приложения. Благодаря современному процессору Intel Core i3 12-го поколения, он уверенно справляется с многозадачностью в легких программах, просмотром веб-страниц и онлайн-сервисами.
Процессор, видеокарта и производительность
Двухъядерный процессор Intel Core i3-1215U с поддержкой многопоточности обеспечивает достаточную производительность для офисных задач и веб-серфинга. Встроенная графика Intel UHD Graphics справляется с воспроизведением видео и несложными графическими приложениями, хотя для современных игр и профессиональной обработки фото не подходит. Связка процессора и 8 ГБ оперативной памяти позволяет комфортно держать открытыми несколько программ одновременно.
Экран и комфорт работы
14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует более естественную цветопередачу по сравнению с бюджетными TN-матрицами, а Full HD разрешение обеспечивает достаточную детализацию для комфортной работы с документами и просмотра видео.
Память, накопители и расширение
Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для большинства повседневных задач и работы с несколькими приложениями одновременно. SSD-накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку операционной системы и запуск программ, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель или облачное хранилище.
Корпус, охлаждение и автономность
Компактный корпус в сером цвете отличается практичностью и мобильностью. Система охлаждения рассчитана на умеренные нагрузки офисного использования, что позволяет ноутбуку работать тихо при выполнении повседневных задач. Относительно энергоэффективный процессор и отсутствие мощной дискретной графики позволяют рассчитывать на неплохое время автономной работы в режиме работы с документами и веб-серфинга.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение к интернету и работу с беспроводными аксессуарами. Важно отметить, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы (FreeDOS), что потребует самостоятельной установки Windows или Linux.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что объем накопителя в 256 ГБ может быстро заполниться, особенно после установки операционной системы и необходимых программ. Встроенная графика ограничивает возможности в работе с графикой и исключает современные игры. Отсутствие предустановленной Windows потребует дополнительных затрат на покупку лицензии и времени на установку системы. Модель оптимальна для тех, кто ищет недорогой ноутбук для работы с документами и интернетом, готов самостоятельно настроить систему и не планирует использовать ресурсоемкие приложения.
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Для кого и под какие задачи
IRU Tactio 14ALH создан для повседневных офисных и учебных задач. Компактный 14-дюймовый ноутбук отлично подойдет тем, кто много работает с документами, проводит время в браузере и использует базовые офисные приложения. Благодаря современному процессору Intel Core i3 12-го поколения, он уверенно справляется с многозадачностью в легких программах, просмотром веб-страниц и онлайн-сервисами.
Процессор, видеокарта и производительность
Двухъядерный процессор Intel Core i3-1215U с поддержкой многопоточности обеспечивает достаточную производительность для офисных задач и веб-серфинга. Встроенная графика Intel UHD Graphics справляется с воспроизведением видео и несложными графическими приложениями, хотя для современных игр и профессиональной обработки фото не подходит. Связка процессора и 8 ГБ оперативной памяти позволяет комфортно держать открытыми несколько программ одновременно.
Экран и комфорт работы
14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует более естественную цветопередачу по сравнению с бюджетными TN-матрицами, а Full HD разрешение обеспечивает достаточную детализацию для комфортной работы с документами и просмотра видео.
Память, накопители и расширение
Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для большинства повседневных задач и работы с несколькими приложениями одновременно. SSD-накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку операционной системы и запуск программ, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель или облачное хранилище.
Корпус, охлаждение и автономность
Компактный корпус в сером цвете отличается практичностью и мобильностью. Система охлаждения рассчитана на умеренные нагрузки офисного использования, что позволяет ноутбуку работать тихо при выполнении повседневных задач. Относительно энергоэффективный процессор и отсутствие мощной дискретной графики позволяют рассчитывать на неплохое время автономной работы в режиме работы с документами и веб-серфинга.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение к интернету и работу с беспроводными аксессуарами. Важно отметить, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы (FreeDOS), что потребует самостоятельной установки Windows или Linux.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что объем накопителя в 256 ГБ может быстро заполниться, особенно после установки операционной системы и необходимых программ. Встроенная графика ограничивает возможности в работе с графикой и исключает современные игры. Отсутствие предустановленной Windows потребует дополнительных затрат на покупку лицензии и времени на установку системы. Модель оптимальна для тех, кто ищет недорогой ноутбук для работы с документами и интернетом, готов самостоятельно настроить систему и не планирует использовать ресурсоемкие приложения.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
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