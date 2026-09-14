Ноутбук iRU Planio 15ING 15.6" IPS FHD Celeron N4500 8Gb SSD256Gb Win 11 Pro 64 black (2140835)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук iRU Planio 15ING 15.6" IPS FHD Celeron N4500 8Gb SSD256Gb Win 11 Pro 64 black (2140835)
Этот ноутбук iRU весит всего 1,75 кг — легкий спутник для путешествий, учебы и работы. Яркий IPS-экран диагональю 15,6 дюйма с разрешением 1920x1080 порадует четкой, сочной картинкой и широким углом обзора, что особенно приятно во время длительной работы или просмотра фильмов. Энергоэффективный процессор Intel Celeron и 8 Гб оперативной памяти LPDDR5 обеспечивают быструю работу с повседневными задачами. Встроенный SSD на 256 Гб подарит достаточный запас памяти для документов и приложений, а графика Intel UHD Graphics отвечает за плавное изображение. Классический чёрный цвет корпуса делает ноутбук универсальным выбором для любого стиля. Установленная Windows 11 Pro открывает все возможности современной операционной системы. Создан в России — iRU объединяет удобство, мощность и лаконичный дизайн.
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