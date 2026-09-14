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Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh

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Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 1
Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 2
Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 3
Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 4
Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 5
Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 6
Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 7
Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 8
Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 9
Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 10
Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 11
Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 12
Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 13
Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 14
Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 15
Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 16
Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 17
Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 18
Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 19
Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 20
Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 21
Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 22
Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 23
Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 24
Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 25
Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 26
Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 27
Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 28
Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 29
Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 30
Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 31
Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 32
Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 33
Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 34
Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
OSiO FocusLine
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 1
  • Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 2
  • Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 3
  • Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 4
  • Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 5
  • Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 6
  • Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 7
  • Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 8
  • Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 9
  • Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 10
  • Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 11
  • Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 12
  • Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 13
  • Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 14
  • Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 15
  • Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 16
  • Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 17
  • Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 18
  • Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 19
  • Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 20
  • Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 21
  • Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 22
  • Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 23
  • Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 24
  • Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 25
  • Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 26
  • Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 27
  • Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 28
  • Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 29
  • Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 30
  • Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 31
  • Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 32
  • Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 33
  • Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 34
  • Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734108
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Характеристики

Бренд
Osio
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
OSiO FocusLine
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Модель процессора
AMD Ryzen 5 5560U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
1.7

Описание товара Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh

Ноутбук Osio – это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений. Оснащенный современными технологиями и высокой производительностью, этот ноутбук обеспечивает плавную и быструю работу в различных условиях. **Характеристики устройства:** - **Экран:** Яркий 15,6-дюймовый дисплей с разрешением 1920x1080 пикселей обеспечивает четкое изображение и насыщенные цвета, что делает работу с графикой и просмотр мультимедиа особенно приятными. - **Производительность:** Оснащен мощным процессором серии AMD Ryzen 5 и графическим контроллером AMD Radeon Graphics, ноутбук обеспечивает быстрое выполнение задач и поддерживает работу с ресурсоемкими приложениями. - **Память и хранение:** 8 Гб оперативной памяти позволяет комфортно работать в многозадачном режиме, а встроенный SSD объемом 256 Гб обеспечивает быстрое время загрузки системы и приложений. - **Связь и подключение:** Версия Bluetooth v5.0 обеспечивает стабильное и быстрое соединение с другими устройствами. Встроенный кард-ридер облегчает перенос данных, а наличие порта USB 2.0 позволяет подключать разнообразные периферийные устройства. - **Дизайн и удобство:** Корпус ноутбука изготовлен из высококачественных материалов, включая пластик и металл, что придаёт устройству дополнительную прочность и стильный внешний вид. Вес всего 1,7 кг делает его удобным для повседневного использования и переноски. Подсветка клавиатуры делает работу в темноте более комфортной. - **Особенности:** Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что дает возможность установить ПО на свое усмотрение и настроить устройство под свои нужды. Ноутбук Osio – это идеальный выбор для тех, кто ищет надежное и производительное устройство для работы и отдыха.

Отзывы о товаре Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh




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Характеристики
Бренд
Osio
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
OSiO FocusLine
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Модель процессора
AMD Ryzen 5 5560U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Osio – это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений. Оснащенный современными технологиями и высокой производительностью, этот ноутбук обеспечивает плавную и быструю работу в различных условиях. **Характеристики устройства:** - **Экран:** Яркий 15,6-дюймовый дисплей с разрешением 1920x1080 пикселей обеспечивает четкое изображение и насыщенные цвета, что делает работу с графикой и просмотр мультимедиа особенно приятными. - **Производительность:** Оснащен мощным процессором серии AMD Ryzen 5 и графическим контроллером AMD Radeon Graphics, ноутбук обеспечивает быстрое выполнение задач и поддерживает работу с ресурсоемкими приложениями. - **Память и хранение:** 8 Гб оперативной памяти позволяет комфортно работать в многозадачном режиме, а встроенный SSD объемом 256 Гб обеспечивает быстрое время загрузки системы и приложений. - **Связь и подключение:** Версия Bluetooth v5.0 обеспечивает стабильное и быстрое соединение с другими устройствами. Встроенный кард-ридер облегчает перенос данных, а наличие порта USB 2.0 позволяет подключать разнообразные периферийные устройства. - **Дизайн и удобство:** Корпус ноутбука изготовлен из высококачественных материалов, включая пластик и металл, что придаёт устройству дополнительную прочность и стильный внешний вид. Вес всего 1,7 кг делает его удобным для повседневного использования и переноски. Подсветка клавиатуры делает работу в темноте более комфортной. - **Особенности:** Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что дает возможность установить ПО на свое усмотрение и настроить устройство под свои нужды. Ноутбук Osio – это идеальный выбор для тех, кто ищет надежное и производительное устройство для работы и отдыха.
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Отзывы


Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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