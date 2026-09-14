Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh
Ноутбук Osio – это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений. Оснащенный современными технологиями и высокой производительностью, этот ноутбук обеспечивает плавную и быструю работу в различных условиях. **Характеристики устройства:** - **Экран:** Яркий 15,6-дюймовый дисплей с разрешением 1920x1080 пикселей обеспечивает четкое изображение и насыщенные цвета, что делает работу с графикой и просмотр мультимедиа особенно приятными. - **Производительность:** Оснащен мощным процессором серии AMD Ryzen 5 и графическим контроллером AMD Radeon Graphics, ноутбук обеспечивает быстрое выполнение задач и поддерживает работу с ресурсоемкими приложениями. - **Память и хранение:** 8 Гб оперативной памяти позволяет комфортно работать в многозадачном режиме, а встроенный SSD объемом 256 Гб обеспечивает быстрое время загрузки системы и приложений. - **Связь и подключение:** Версия Bluetooth v5.0 обеспечивает стабильное и быстрое соединение с другими устройствами. Встроенный кард-ридер облегчает перенос данных, а наличие порта USB 2.0 позволяет подключать разнообразные периферийные устройства. - **Дизайн и удобство:** Корпус ноутбука изготовлен из высококачественных материалов, включая пластик и металл, что придаёт устройству дополнительную прочность и стильный внешний вид. Вес всего 1,7 кг делает его удобным для повседневного использования и переноски. Подсветка клавиатуры делает работу в темноте более комфортной. - **Особенности:** Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что дает возможность установить ПО на свое усмотрение и настроить устройство под свои нужды. Ноутбук Osio – это идеальный выбор для тех, кто ищет надежное и производительное устройство для работы и отдыха.
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Отзывы о товаре Ноутбук Osio FocusLine F150A-001 Ryzen 5 5560U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh