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Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS black (2058904) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS black (2058904)

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Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058904) - фото 1
Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058904) - фото 2
Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058904) - фото 3
Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058904) - фото 4
Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058904) - фото 5
Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058904) - фото 6
Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058904) - фото 7
Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058904) - фото 8
Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058904) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
IRU Planio
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058904) - фото 2
  • Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058904) - фото 3
  • Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058904) - фото 4
  • Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058904) - фото 5
  • Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058904) - фото 6
  • Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058904) - фото 7
  • Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058904) - фото 8
  • Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (2058904) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712999
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Характеристики

Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Planio
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel N Series
Модель процессора
N100
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45.6 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х28х7
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS black (2058904)

Ноутбук iRU с диагональю 15,6 дюйма отлично сочетает в себе комфорт большого экрана и приятную лёгкость — всего 1,75 кг. Это удобно как для работы дома, так и для частых поездок. Яркое и чёткое изображение благодаря разрешению 1920x1080 порадует во время учёбы, разнообразных задач или просмотра фильмов. Мощности 8 Гб оперативной памяти хватает для многозадачности, а вместительный SSD на 512 Гб — для всех ваших файлов и программ. Встроенная видеокарта подойдёт для повседневных задач и рабочих приложений, а процессор Intel обеспечивает стабильную работу. Устройство оснащено одним портом USB 2.0 и сразу двумя современными USB Type-C, что упрощает подключение гаджетов и аксессуаров. Лаконичный пластиковый корпус делает этот ноутбук практичным и стильным решением на каждый день.

Отзывы о товаре Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS black (2058904)




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Характеристики
Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Planio
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel N Series
Модель процессора
N100
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45.6 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук iRU с диагональю 15,6 дюйма отлично сочетает в себе комфорт большого экрана и приятную лёгкость — всего 1,75 кг. Это удобно как для работы дома, так и для частых поездок. Яркое и чёткое изображение благодаря разрешению 1920x1080 порадует во время учёбы, разнообразных задач или просмотра фильмов. Мощности 8 Гб оперативной памяти хватает для многозадачности, а вместительный SSD на 512 Гб — для всех ваших файлов и программ. Встроенная видеокарта подойдёт для повседневных задач и рабочих приложений, а процессор Intel обеспечивает стабильную работу. Устройство оснащено одним портом USB 2.0 и сразу двумя современными USB Type-C, что упрощает подключение гаджетов и аксессуаров. Лаконичный пластиковый корпус делает этот ноутбук практичным и стильным решением на каждый день.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS black (2058904) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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