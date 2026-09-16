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Ноутбук Tecno MegaBook K15SDA 15.6" IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000619) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Tecno MegaBook K15SDA 15.6" IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000619)

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Ноутбук Tecno MegaBook K15SDA 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000619) - фото 1
Ноутбук Tecno MegaBook K15SDA 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000619) - фото 2
Ноутбук Tecno MegaBook K15SDA 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000619) - фото 3
Ноутбук Tecno MegaBook K15SDA 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000619) - фото 4
Ноутбук Tecno MegaBook K15SDA 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000619) - фото 5
Ноутбук Tecno MegaBook K15SDA 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000619) - фото 6
Ноутбук Tecno MegaBook K15SDA 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000619) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Tecno MegaBook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Tecno MegaBook K15SDA 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000619) - фото 1
  • Ноутбук Tecno MegaBook K15SDA 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000619) - фото 2
  • Ноутбук Tecno MegaBook K15SDA 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000619) - фото 3
  • Ноутбук Tecno MegaBook K15SDA 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000619) - фото 4
  • Ноутбук Tecno MegaBook K15SDA 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000619) - фото 5
  • Ноутбук Tecno MegaBook K15SDA 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000619) - фото 6
  • Ноутбук Tecno MegaBook K15SDA 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000619) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735349
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Характеристики

Бренд
TECNO
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Tecno MegaBook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
4

Описание товара Ноутбук Tecno MegaBook K15SDA 15.6" IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000619)

Ноутбук TECNO — это стиль и производительность в одном устройстве. Большой 15,6-дюймовый экран с четким разрешением 1920x1080 и яркой IPS-матрицей делает его отличным выбором для работы, учебы и развлечений. Мощный процессор AMD и 8 Гб оперативной памяти DDR4 легко справляются с повседневными задачами, а SSD на 512 Гб гарантирует быстрый запуск приложений и хранение всех нужных файлов. AMD Radeon Graphics порадует плавным изображением — идеален для мультимедиа и творчества. Благодаря легкому алюминиевому корпусу и весу всего 1,7 кг ноутбук удобно брать с собой. Встроенный кард-ридер облегчает перенос данных, а сканер отпечатка пальца обеспечивает быстрый и надежный доступ. Современная версия Bluetooth v5.4 позволяет легко подключать аксессуары без проводов.

Отзывы о товаре Ноутбук Tecno MegaBook K15SDA 15.6" IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000619)




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Характеристики
Бренд
TECNO
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Tecno MegaBook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Развернуть
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук TECNO — это стиль и производительность в одном устройстве. Большой 15,6-дюймовый экран с четким разрешением 1920x1080 и яркой IPS-матрицей делает его отличным выбором для работы, учебы и развлечений. Мощный процессор AMD и 8 Гб оперативной памяти DDR4 легко справляются с повседневными задачами, а SSD на 512 Гб гарантирует быстрый запуск приложений и хранение всех нужных файлов. AMD Radeon Graphics порадует плавным изображением — идеален для мультимедиа и творчества. Благодаря легкому алюминиевому корпусу и весу всего 1,7 кг ноутбук удобно брать с собой. Встроенный кард-ридер облегчает перенос данных, а сканер отпечатка пальца обеспечивает быстрый и надежный доступ. Современная версия Bluetooth v5.4 позволяет легко подключать аксессуары без проводов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Tecno MegaBook K15SDA 15.6" IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb SSD Win 11 Home серый (71005000619) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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