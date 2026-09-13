Описание товара Ноутбук IRU Tactio 15PHC Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro Multi Language black 4350mAh (2045999)

Для кого и под какие задачи

IRU Tactio 15PHC создан для повседневной работы в офисе и дома, а также для учебы в университете или удаленной работы. Ноутбук отлично справляется с офисными приложениями, браузером, просмотром видео и легкой обработкой фото. Энергоэффективная конфигурация на базе AMD обеспечивает хороший баланс между производительностью и автономностью для типичных офисных задач.

Процессор, видеокарта и производительность

Процессор AMD Ryzen 5 7430U относится к энергоэффективной мобильной линейке Zen 3+, обеспечивая достаточную производительность для комфортной работы с документами, таблицами и браузером. Встроенная графика AMD Radeon позволяет работать с несколькими мониторами и воспроизводить видео в высоком качестве, хотя для современных игр она не предназначена. Связка подходит для повседневных офисных задач и веб-серфинга.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует более точную цветопередачу по сравнению с TN-матрицами, а Full HD разрешение оптимально для этой диагонали, обеспечивая комфортную работу без масштабирования.

Память, накопители и расширение

Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для работы с офисными приложениями и браузером с несколькими вкладками. SSD-накопитель на 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель или облачное хранилище.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в деловом стиле и имеет оптимальные для офисного ноутбука размеры. Система охлаждения рассчитана на энергоэффективный процессор и работает достаточно тихо в типичных сценариях использования. Аккумулятор емкостью 4350 мАч в сочетании с экономичной платформой AMD обеспечивает несколько часов автономной работы при обычных офисных нагрузках.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для офисной работы, включая USB для подключения периферии и HDMI для внешнего монитора. Предустановленная Windows 11 Pro добавляет корпоративные функции безопасности и управления, что важно для бизнес-пользователей. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что 256 ГБ накопителя может быстро заполниться, особенно при работе с большим количеством документов. Встроенная графика подходит только для базовых задач, без возможности запуска требовательных игр или профессиональных графических приложений. Модель оптимальна для офисных сотрудников, студентов и пользователей, которым важна надежность и функциональность Windows Pro, но не требуется высокая производительность в ресурсоемких задачах.