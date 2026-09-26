Смеситель для раковины Damixa Scandinavian Pure 360210000 хром
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Характеристики
Описание товара Смеситель для раковины Damixa Scandinavian Pure 360210000 хром
Смесители Scandinavian Pure - классика минималистичного скандинавского дизайна в новом исполнении. Притягательные цилиндрические формы и плавный силуэт корпуса делают дизайн коллекции узнаваемым и универсальным. А ручка в виде стика станет ярким акцентом и привнесет особую эстетику в интерьер ванной комнаты.. Уникальная разработка Damixa, невидимый аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Струя воды насыщается кислородом, что обеспечивает хороший напор даже при низком давлении в системе. . Инновационное покрытие High Gloss надежно защищает хромовую поверхность смесителя от мелких повреждений и сохраняет ювелирный блеск на долгие годы. Такой смеситель прослужит вам минимум 10 лет.
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