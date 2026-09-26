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Смеситель для раковины Damixa Scandinavian Pure 360210000 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для раковины Damixa Scandinavian Pure 360210000 хром

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Смеситель для раковины Damixa Scandinavian Pure 360210000 хром - фото 1
Смеситель для раковины Damixa Scandinavian Pure 360210000 хром - фото 2
Смеситель для раковины Damixa Scandinavian Pure 360210000 хром - фото 3
Смеситель для раковины Damixa Scandinavian Pure 360210000 хром - фото 4
Смеситель для раковины Damixa Scandinavian Pure 360210000 хром - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
89
Длина излива
115
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для раковины Damixa Scandinavian Pure 360210000 хром - фото 1
  • Смеситель для раковины Damixa Scandinavian Pure 360210000 хром - фото 2
  • Смеситель для раковины Damixa Scandinavian Pure 360210000 хром - фото 3
  • Смеситель для раковины Damixa Scandinavian Pure 360210000 хром - фото 4
  • Смеситель для раковины Damixa Scandinavian Pure 360210000 хром - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 690 руб. 
Начислим 582 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 612240
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Смеситель для раковины Damixa Scandinavian Pure 360210000 хром
9 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
17.45
Страна бренда
Дания
Ширина, см
5.35
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
89
Длина излива
115
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х7
Вес, кг.
1.1

Описание товара Смеситель для раковины Damixa Scandinavian Pure 360210000 хром

Смесители Scandinavian Pure - классика минималистичного скандинавского дизайна в новом исполнении. Притягательные цилиндрические формы и плавный силуэт корпуса делают дизайн коллекции узнаваемым и универсальным. А ручка в виде стика станет ярким акцентом и привнесет особую эстетику в интерьер ванной комнаты.. Уникальная разработка Damixa, невидимый аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Струя воды насыщается кислородом, что обеспечивает хороший напор даже при низком давлении в системе. . Инновационное покрытие High Gloss надежно защищает хромовую поверхность смесителя от мелких повреждений и сохраняет ювелирный блеск на долгие годы. Такой смеситель прослужит вам минимум 10 лет.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные

Отзывы о товаре Смеситель для раковины Damixa Scandinavian Pure 360210000 хром




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
17.45
Страна бренда
Дания
Ширина, см
5.35
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
89
Длина излива
115
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Смесители Scandinavian Pure - классика минималистичного скандинавского дизайна в новом исполнении. Притягательные цилиндрические формы и плавный силуэт корпуса делают дизайн коллекции узнаваемым и универсальным. А ручка в виде стика станет ярким акцентом и привнесет особую эстетику в интерьер ванной комнаты.. Уникальная разработка Damixa, невидимый аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Струя воды насыщается кислородом, что обеспечивает хороший напор даже при низком давлении в системе. . Инновационное покрытие High Gloss надежно защищает хромовую поверхность смесителя от мелких повреждений и сохраняет ювелирный блеск на долгие годы. Такой смеситель прослужит вам минимум 10 лет.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
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Отзывы


Смеситель для раковины Damixa Scandinavian Pure 360210000 хром - стоимость товара 9690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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