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Placebo - Black Market Music (5056167110446) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Placebo - Black Market Music (5056167110446) виниловая пластинка

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Placebo - Black Market Music (5056167110446) виниловая пластинка - фото 1
Placebo - Black Market Music (5056167110446) виниловая пластинка - фото 2
Placebo - Black Market Music (5056167110446) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Placebo
Альбом (сингл)
Black Market Music
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Placebo - Black Market Music (5056167110446) виниловая пластинка - фото 1
  • Placebo - Black Market Music (5056167110446) виниловая пластинка - фото 2
  • Placebo - Black Market Music (5056167110446) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 612186
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Placebo - Black Market Music (5056167110446) виниловая пластинка
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5056167110446]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Placebo
Альбом (сингл)
Black Market Music
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Taste In Men, Days Before You Came, Special K, Spite & Malice, Passive Aggressive, Black-Eyed, Blue American, Slave To The Wage, Commercial For Levi, Haemoglobin, Narcoleptic, Peeping Tom
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Placebo - Black Market Music (5056167110446) виниловая пластинка

Black Market Music - третий альбом рок-группы Placebo, выпущенный в 2000 году. Переиздание на 180-граммовом виниле. Альтернативная британская рок-группа "Placebo" была создана в 1994 году. Успех пришёл к группе с выходом первого же альбома - каждая их пластинка моментально становилась бестселлером, получала платиновые и золотые статусы. На сегодняшний момент "Placebo" - одна из самых популярных рок-групп мира. На счету у коллектива 7 студийных альбомов и 2 сборника.

Отзывы о товаре Placebo - Black Market Music (5056167110446) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5056167110446]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Placebo
Альбом (сингл)
Black Market Music
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Taste In Men, Days Before You Came, Special K, Spite & Malice, Passive Aggressive, Black-Eyed, Blue American, Slave To The Wage, Commercial For Levi, Haemoglobin, Narcoleptic, Peeping Tom
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Black Market Music - третий альбом рок-группы Placebo, выпущенный в 2000 году. Переиздание на 180-граммовом виниле. Альтернативная британская рок-группа "Placebo" была создана в 1994 году. Успех пришёл к группе с выходом первого же альбома - каждая их пластинка моментально становилась бестселлером, получала платиновые и золотые статусы. На сегодняшний момент "Placebo" - одна из самых популярных рок-групп мира. На счету у коллектива 7 студийных альбомов и 2 сборника.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Placebo - Black Market Music (5056167110446) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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