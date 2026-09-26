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Paul McCartney - McCartney III Imagined (0602435136509) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Paul McCartney - McCartney III Imagined (0602435136509) виниловая пластинка

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Paul McCartney - McCartney III Imagined (0602435136509) виниловая пластинка - фото 1
Paul McCartney - McCartney III Imagined (0602435136509) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
Mccartney Iii Imagined
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Paul McCartney - McCartney III Imagined (0602435136509) виниловая пластинка - фото 1
  • Paul McCartney - McCartney III Imagined (0602435136509) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 720 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 612184
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Paul McCartney - McCartney III Imagined (0602435136509) виниловая пластинка
5 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Capitol
Barcode
[0602435136509]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
Mccartney Iii Imagined
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Paul McCartney - McCartney III Imagined (0602435136509) виниловая пластинка

A1. Find My Way (feat. Beck). A2. The Kiss Of Venus (Dominic Fike). A3. Pretty Boys (feat. Khruangbin). B1. Women And Wives (St. Vincent Remix). B2. Deep Down (Blood Orange Remix). B3. Seize The Day (feat. Phoebe Bridgers). C1. Slidin’ (EOB Remix). C2. Long Tailed Winter Bird (Damon Albarn Remix). C3. Lavatory Lil (Josh Homme). C4. When Winter Comes (Anderson.Paak Remix). D1. Deep Deep Feeling (3D RDN Remix). D2. Long Tailed Winter Bird (Idris Elba Remix).



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Paul McCartney - McCartney III Imagined (0602435136509) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Capitol
Barcode
[0602435136509]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
Mccartney Iii Imagined
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
A1. Find My Way (feat. Beck). A2. The Kiss Of Venus (Dominic Fike). A3. Pretty Boys (feat. Khruangbin). B1. Women And Wives (St. Vincent Remix). B2. Deep Down (Blood Orange Remix). B3. Seize The Day (feat. Phoebe Bridgers). C1. Slidin’ (EOB Remix). C2. Long Tailed Winter Bird (Damon Albarn Remix). C3. Lavatory Lil (Josh Homme). C4. When Winter Comes (Anderson.Paak Remix). D1. Deep Deep Feeling (3D RDN Remix). D2. Long Tailed Winter Bird (Idris Elba Remix).


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Paul McCartney - McCartney III Imagined (0602435136509) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5720 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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