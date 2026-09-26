Телевизор Digma DM-LED24MBB21черный
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Характеристики
Описание товара Телевизор Digma DM-LED24MBB21черный
Телевизор DIGMA DM-LED24MBB21 – это не только хорошее изображение, но и дополнительные функции. Родительский контроль позволит ограничить доступ ребенка к определенным программам, а таймер сна поможет выключить ТВ в обозначенное время. Цифровое шумоподавление уменьшает мерцание для более качественного изображения, а прогрессивная развертка позволяет передавать объемную и реалистичную картинку. Гид по программам поможет не пропустить нужную передачу. Телевизор DIGMA DM-LED24MBB21 – это надежный выбор для дома. Два динамика по 3 Вт обеспечивают хорошее звучание, а стандарт разрешения HD – четкое и насыщенное изображение.
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