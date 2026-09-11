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Комплект для бесконтактной мойки Karcher 2.643-142.0 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект для бесконтактной мойки Karcher 2.643-142.0

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Комплект для бесконтактной мойки Karcher 2.643-142.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 603867
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Характеристики

Бренд
Karcher
Тип товара
Мойки высокого давления
Размеры в упаковке, см
28х22х10
Вес, кг.
2.1

Описание товара Комплект для бесконтактной мойки Karcher 2.643-142.0

В набор с насадкой Connect and Clean UFC Karcher 2.643-142 входит пена Karcher UltraFoam Cleaner и пенная насадка. Чистящее средство предназначено для удаления различных загрязнений с поверхности автомобилей, мотоциклов и лодок с помощью аппаратов высокого давления. Хорошо устраняет дорожную грязь, пыль, масла. Используется только с пенной насадкой. Категорически запрещено заливать средство в бак мойки и оставлять на поверхности до высыхания. Необходимое количество пены нанести в зависимости от степени загрязнения, ненадолго оставить, затем смыть водой. Объем пены - 1 л, насадки - 0.6 л.



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Отзывы о товаре Комплект для бесконтактной мойки Karcher 2.643-142.0




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Характеристики
Бренд
Karcher
Тип товара
Мойки высокого давления
Описание
В набор с насадкой Connect and Clean UFC Karcher 2.643-142 входит пена Karcher UltraFoam Cleaner и пенная насадка. Чистящее средство предназначено для удаления различных загрязнений с поверхности автомобилей, мотоциклов и лодок с помощью аппаратов высокого давления. Хорошо устраняет дорожную грязь, пыль, масла. Используется только с пенной насадкой. Категорически запрещено заливать средство в бак мойки и оставлять на поверхности до высыхания. Необходимое количество пены нанести в зависимости от степени загрязнения, ненадолго оставить, затем смыть водой. Объем пены - 1 л, насадки - 0.6 л.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
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Отзывы


Комплект для бесконтактной мойки Karcher 2.643-142.0 - по цене 1780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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