Комплект для бесконтактной мойки Karcher 2.643-142.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 603867
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
28х22х10
Вес, кг.
2.1
Описание товара Комплект для бесконтактной мойки Karcher 2.643-142.0
В набор с насадкой Connect and Clean UFC Karcher 2.643-142 входит пена Karcher UltraFoam Cleaner и пенная насадка. Чистящее средство предназначено для удаления различных загрязнений с поверхности автомобилей, мотоциклов и лодок с помощью аппаратов высокого давления. Хорошо устраняет дорожную грязь, пыль, масла. Используется только с пенной насадкой. Категорически запрещено заливать средство в бак мойки и оставлять на поверхности до высыхания. Необходимое количество пены нанести в зависимости от степени загрязнения, ненадолго оставить, затем смыть водой. Объем пены - 1 л, насадки - 0.6 л.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 930 руб.483 руб. в СплитМоечная машина высокого давления аккумуляторная MTX 58211, А-21-...
-
В наличииЦена 4 380 руб.1095 руб. в СплитМоечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58223, АМ-1100, 1100 Вт...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитМоечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58221, АМ-1400, 1400 Вт...
-
В наличииЦена 4 830 руб.1208 руб. в СплитSTEHER 110 Атм, 1400 Вт, мойка высокого давления, пистолет G-180...
-
В наличииЦена 5 310 руб.1328 руб. в СплитМоечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58226, АМ-1800, 1800 Вт...
-
В наличииЦена 5 420 руб.1355 руб. в СплитМойка высокого давления STEHER 140 Атм, 1700 Вт, пистолет G-180 ...
-
В наличииЦена 5 520 руб.1380 руб. в СплитМоечная машина высокого давления DENZEL 58261, R-135, 1600 Вт, 1...
-
В наличииЦена 5 610 руб.1403 руб. в СплитМойка высокого давления ЗУБР 115 Атм, 1500 Вт
-
В наличииЦена 6 180 руб.1545 руб. в СплитМойка высокого давления ЗУБР 140 Атм, 1700 Вт
-
В наличииЦена 6 290 руб.1573 руб. в СплитМоечная машина высокого давления СИБРТЕХ 58222, АМ-1700, 1700 Вт...
-
В наличииЦена 6 530 руб.1633 руб. в СплитМоечная машина высокого давления DENZEL 58262, R-170, 1800 Вт, 1...
-
В наличииЦена 7 150 руб.1788 руб. в СплитМинимойка Karcher К 2 Compact 1400Вт
В набор с насадкой Connect and Clean UFC Karcher 2.643-142 входит пена Karcher UltraFoam Cleaner и пенная насадка. Чистящее средство предназначено для удаления различных загрязнений с поверхности автомобилей, мотоциклов и лодок с помощью аппаратов высокого давления. Хорошо устраняет дорожную грязь, пыль, масла. Используется только с пенной насадкой. Категорически запрещено заливать средство в бак мойки и оставлять на поверхности до высыхания. Необходимое количество пены нанести в зависимости от степени загрязнения, ненадолго оставить, затем смыть водой. Объем пены - 1 л, насадки - 0.6 л.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Комплект для бесконтактной мойки Karcher 2.643-142.0 - по цене 1780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Комплект для бесконтактной мойки Karcher 2.643-142.0