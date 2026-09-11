Телевизор SAMSUNG UE43BU8500UXCE
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 603793
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Характеристики
Размеры в упаковке, м
1х0.8х0.1
Вес, кг.
15
Описание товара Телевизор SAMSUNG UE43BU8500UXCE
Телевизор LED Samsung UE43BU8500UXCE оснащается большим дисплеем с поддержкой разрешения 4K UltraHD (3840x2160 пикс.). Модель с ОС Tizen на борту и поддержкой Smart TV имеет комфортные углы обзора дисплея, равные 178° как по вертикали, так и по горизонтали. Поддержка цифровых тюнеров DVB-S2, DVB-S, DVB-C, а также DVB-T2 и DVB-T позволяет телевизору обрабатывать спутниковый, кабельный и эфирный цифровой телесигнал.
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Телевизор LED Samsung UE43BU8500UXCE оснащается большим дисплеем с поддержкой разрешения 4K UltraHD (3840x2160 пикс.). Модель с ОС Tizen на борту и поддержкой Smart TV имеет комфортные углы обзора дисплея, равные 178° как по вертикали, так и по горизонтали. Поддержка цифровых тюнеров DVB-S2, DVB-S, DVB-C, а также DVB-T2 и DVB-T позволяет телевизору обрабатывать спутниковый, кабельный и эфирный цифровой телесигнал.
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