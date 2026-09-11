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Телевизор SAMSUNG UE43BU8500UXCE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор SAMSUNG UE43BU8500UXCE

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Телевизор SAMSUNG UE43BU8500UXCE - фото 1
Телевизор SAMSUNG UE43BU8500UXCE - фото 2
Телевизор SAMSUNG UE43BU8500UXCE - фото 3
Телевизор SAMSUNG UE43BU8500UXCE - фото 4
Телевизор SAMSUNG UE43BU8500UXCE - фото 5
Телевизор SAMSUNG UE43BU8500UXCE - фото 6
Телевизор SAMSUNG UE43BU8500UXCE - фото 7
Телевизор SAMSUNG UE43BU8500UXCE - фото 8
Телевизор SAMSUNG UE43BU8500UXCE - фото 9
Телевизор SAMSUNG UE43BU8500UXCE - фото 10
Телевизор SAMSUNG UE43BU8500UXCE - фото 11
Телевизор SAMSUNG UE43BU8500UXCE - фото 12
Телевизор SAMSUNG UE43BU8500UXCE - фото 13
Телевизор SAMSUNG UE43BU8500UXCE - фото 14
Телевизор SAMSUNG UE43BU8500UXCE - фото 15
Телевизор SAMSUNG UE43BU8500UXCE - фото 16
Телевизор SAMSUNG UE43BU8500UXCE - фото 17
Телевизор SAMSUNG UE43BU8500UXCE - фото 18
Телевизор SAMSUNG UE43BU8500UXCE - фото 19
Телевизор SAMSUNG UE43BU8500UXCE - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
  • Телевизор SAMSUNG UE43BU8500UXCE - фото 1
  • Телевизор SAMSUNG UE43BU8500UXCE - фото 2
  • Телевизор SAMSUNG UE43BU8500UXCE - фото 3
  • Телевизор SAMSUNG UE43BU8500UXCE - фото 4
  • Телевизор SAMSUNG UE43BU8500UXCE - фото 5
  • Телевизор SAMSUNG UE43BU8500UXCE - фото 6
  • Телевизор SAMSUNG UE43BU8500UXCE - фото 7
  • Телевизор SAMSUNG UE43BU8500UXCE - фото 8
  • Телевизор SAMSUNG UE43BU8500UXCE - фото 9
  • Телевизор SAMSUNG UE43BU8500UXCE - фото 10
  • Телевизор SAMSUNG UE43BU8500UXCE - фото 11
  • Телевизор SAMSUNG UE43BU8500UXCE - фото 12
  • Телевизор SAMSUNG UE43BU8500UXCE - фото 13
  • Телевизор SAMSUNG UE43BU8500UXCE - фото 14
  • Телевизор SAMSUNG UE43BU8500UXCE - фото 15
  • Телевизор SAMSUNG UE43BU8500UXCE - фото 16
  • Телевизор SAMSUNG UE43BU8500UXCE - фото 17
  • Телевизор SAMSUNG UE43BU8500UXCE - фото 18
  • Телевизор SAMSUNG UE43BU8500UXCE - фото 19
  • Телевизор SAMSUNG UE43BU8500UXCE - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 603793
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Аксессуары для Телевизор SAMSUNG UE43BU8500UXCE



Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Размеры в упаковке, м
1х0.8х0.1
Вес, кг.
15

Описание товара Телевизор SAMSUNG UE43BU8500UXCE

Телевизор LED Samsung UE43BU8500UXCE оснащается большим дисплеем с поддержкой разрешения 4K UltraHD (3840x2160 пикс.). Модель с ОС Tizen на борту и поддержкой Smart TV имеет комфортные углы обзора дисплея, равные 178° как по вертикали, так и по горизонтали. Поддержка цифровых тюнеров DVB-S2, DVB-S, DVB-C, а также DVB-T2 и DVB-T позволяет телевизору обрабатывать спутниковый, кабельный и эфирный цифровой телесигнал.

Отзывы о товаре Телевизор SAMSUNG UE43BU8500UXCE




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Описание
Телевизор LED Samsung UE43BU8500UXCE оснащается большим дисплеем с поддержкой разрешения 4K UltraHD (3840x2160 пикс.). Модель с ОС Tizen на борту и поддержкой Smart TV имеет комфортные углы обзора дисплея, равные 178° как по вертикали, так и по горизонтали. Поддержка цифровых тюнеров DVB-S2, DVB-S, DVB-C, а также DVB-T2 и DVB-T позволяет телевизору обрабатывать спутниковый, кабельный и эфирный цифровой телесигнал.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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