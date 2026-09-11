Лазерный нивелир INFINITER X360
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нивелир
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 603462
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
17х15х10
Вес, г.
500
Описание товара Лазерный нивелир INFINITER X360
INFINITER X360 — точный, надежный и недорогой лазерный нивелир, оснащенный оптимальной схемой плоскостей. Предназначен для решения широкого круга задач при проведении строительных, ремонтных, дизайнерских и отделочных работ. Этот прибор займет достойное место в вашем арсенале инструментов.
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INFINITER X360 — точный, надежный и недорогой лазерный нивелир, оснащенный оптимальной схемой плоскостей. Предназначен для решения широкого круга задач при проведении строительных, ремонтных, дизайнерских и отделочных работ. Этот прибор займет достойное место в вашем арсенале инструментов.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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