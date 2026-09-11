Top.Mail.Ru
Лазерный нивелир INFINITER X360 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Лазерный нивелир INFINITER X360

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Лазерный нивелир INFINITER X360 - фото 1
Лазерный нивелир INFINITER X360 - фото 2
Лазерный нивелир INFINITER X360 - фото 3
Лазерный нивелир INFINITER X360 - фото 4
Лазерный нивелир INFINITER X360 - фото 5
Лазерный нивелир INFINITER X360 - фото 6
Лазерный нивелир INFINITER X360 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нивелир
  • Лазерный нивелир INFINITER X360 - фото 1
  • Лазерный нивелир INFINITER X360 - фото 2
  • Лазерный нивелир INFINITER X360 - фото 3
  • Лазерный нивелир INFINITER X360 - фото 4
  • Лазерный нивелир INFINITER X360 - фото 5
  • Лазерный нивелир INFINITER X360 - фото 6
  • Лазерный нивелир INFINITER X360 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 603462
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Infiniter
Тип товара
Нивелир
Размеры в упаковке, см
17х15х10
Вес, г.
500

Описание товара Лазерный нивелир INFINITER X360

INFINITER X360 — точный, надежный и недорогой лазерный нивелир, оснащенный оптимальной схемой плоскостей. Предназначен для решения широкого круга задач при проведении строительных, ремонтных, дизайнерских и отделочных работ. Этот прибор займет достойное место в вашем арсенале инструментов.

Отзывы о товаре Лазерный нивелир INFINITER X360




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Infiniter
Тип товара
Нивелир
Описание
INFINITER X360 — точный, надежный и недорогой лазерный нивелир, оснащенный оптимальной схемой плоскостей. Предназначен для решения широкого круга задач при проведении строительных, ремонтных, дизайнерских и отделочных работ. Этот прибор займет достойное место в вашем арсенале инструментов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лазерный нивелир INFINITER X360 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...