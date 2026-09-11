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Наушники QCY T13 ANC Black BH22DT10A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники QCY T13 ANC Black BH22DT10A

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Наушники QCY T13 ANC Black BH22DT10A - фото 1
Наушники QCY T13 ANC Black BH22DT10A - фото 2
Наушники QCY T13 ANC Black BH22DT10A - фото 3
Наушники QCY T13 ANC Black BH22DT10A - фото 4
Наушники QCY T13 ANC Black BH22DT10A - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
  • Наушники QCY T13 ANC Black BH22DT10A - фото 1
  • Наушники QCY T13 ANC Black BH22DT10A - фото 2
  • Наушники QCY T13 ANC Black BH22DT10A - фото 3
  • Наушники QCY T13 ANC Black BH22DT10A - фото 4
  • Наушники QCY T13 ANC Black BH22DT10A - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 603116
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Характеристики

Бренд
QCY
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
кабель для зарядки
Цвет
черный
Микрофон
да
Время работы (с зарядным кейсом)
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х3
Вес, г.
97

Описание товара Наушники QCY T13 ANC Black BH22DT10A

Беспроводные наушники QCY-T13 ANC Black (Чипсет: Jieli 7006F8. Bluetooth 5.3. Поддержка профиля: HSP/HFP/A2DP/AVRCP. Динамик: 10 мм динамический драйвер. Аудиокодек Aptx HD. Время музыки: 6 ч. Время вызова: 4.5 ч. Четыре микрофона с шумоподавлением для звонков и ENC. Прозрачный режим. Поддержка AAC/SBC. Низкая задержка. Время зарядки: около 2 ч. Время автономной работы: около 100 ч. Емкость аккумулятора: 45 мАч (в наушниках); 380 мАч (кейс). Input: 5V 400mA. Зарядный порт: Type-C. Сенсорное

Отзывы о товаре Наушники QCY T13 ANC Black BH22DT10A




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Характеристики
Бренд
QCY
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
кабель для зарядки
Цвет
черный
Микрофон
да
Время работы (с зарядным кейсом)
30
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводные наушники QCY-T13 ANC Black (Чипсет: Jieli 7006F8. Bluetooth 5.3. Поддержка профиля: HSP/HFP/A2DP/AVRCP. Динамик: 10 мм динамический драйвер. Аудиокодек Aptx HD. Время музыки: 6 ч. Время вызова: 4.5 ч. Четыре микрофона с шумоподавлением для звонков и ENC. Прозрачный режим. Поддержка AAC/SBC. Низкая задержка. Время зарядки: около 2 ч. Время автономной работы: около 100 ч. Емкость аккумулятора: 45 мАч (в наушниках); 380 мАч (кейс). Input: 5V 400mA. Зарядный порт: Type-C. Сенсорное
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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