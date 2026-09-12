Беспроводные наушники Haylou G3 (Haylou G003) Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Беспроводные наушники Haylou G3 (Haylou G003) Black
Bluetooth-гарнитура Haylou G3 Gaming воплощает в себе технологичность, функциональность, качественное звучание и удобство в использовании. Данная модель создана для поклонников мобильных игр. Соединение с устройством осуществляется посредством технологии Bluetooth. Излучатели с диаметром мембраны 13 мм обеспечивают формирование насыщенного и четкого звука, а микрофон выдает чистый голос. Благодаря легкому весу и мягким вкладышам наушники не вызывают усталости при длительном использовании. Встроенный в наушники аккумулятор гарантирует в пределах 2 часов автономности, а зарядный кейс помогает продлить время работы Haylou G3 Gaming до 10 часов при выполнении подзарядок.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 790 руб. 1 795 руб.448 руб. в СплитНаушники uBear Play 2 Black
-
В наличииЦена 1 940 руб.485 руб. в СплитНаушники A4Tech Fstyler BH220 White
-
В наличииЦена 2 020 руб.505 руб. в СплитНаушники Baseus Bowie WX5 True White (A00051000213-00)
-
В наличииЦена 2 040 руб.510 руб. в СплитГарнитура Apple EarPods Lightning MMTN2ZM/A
-
В наличииЦена 2 060 руб. 3 194 руб.515 руб. в СплитНаушники Honor Choice Earbuds X5 Pro (5504AALJ) White
-
В наличииЦена 2 090 руб.523 руб. в СплитНаушники Geozon Cosmos (G-S11WHT) White
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитНаушники Redragon Lamia 2 (77701)
-
В наличииЦена 2 250 руб.563 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody G521 белый/черный
-
В наличииЦена 2 310 руб.578 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody G437 черный
-
В наличииЦена 2 360 руб. 3 690 руб.590 руб. в СплитГарнитура Logitech PC 960 черный (981-000100)
-
В наличииЦена 2 380 руб.595 руб. в СплитНаушники Sven AP-U980MV (черный/синий)
-
В наличииЦена 2 400 руб.600 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody G535 белый/черный
Отзывы о товаре Беспроводные наушники Haylou G3 (Haylou G003) Black