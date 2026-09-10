Наушники Oklick HS-L930G Snorter черный/синий
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Характеристики
Описание товара Наушники Oklick HS-L930G Snorter черный/синий
Гарнитура HS-L930G SNORTER – это современное решение для геймеров и всех, кто ищет погружение в мир высококачественного звука. Стильный черный дизайн, сочетающийся с продуманной эргономикой и технологичными решениями, делает эту гарнитуру идеальной для длительных игровых сессий. Основной особенностью гарнитуры являются мощные динамики диаметром 50 мм, которые обеспечивают четкое и насыщенное звучание. Виртуальный 7.1 звук позволяет ощутить объемность и глубину аудио, создавая реалистичное ощущение присутствия в игре или при просмотре фильмов. Гарнитура оснащена гибким поворотным микрофоном, который обеспечивает качественную и четкую передачу голоса. Шумоподавление микрофона позволяет избежать нежелательных фоновых звуков, делая коммуникацию еще более чистой. Контроллер на кабеле дает возможность легко управлять звуком и подсветкой гарнитуры, а также включать и выключать микрофон. Провод длиной 2.1 метра обеспечивает удобство подключения и свободу движений. Мягкие амбюшуры и вставки на оголовье из искусственной кожи обеспечивают максимальный комфорт даже при длительном ношении. Адаптивное оголовье и усиленный плетеный кабель гарантируют долговечность и надежность использования. Многоцветная подсветка добавляет стиль и атмосферу при использовании, делая гарнитуру не только функциональным, но и визуально привлекательным аксессуаром. USB коннектор обеспечивает легкое и быстрое подключение к компьютеру или другим устройствам. Гарнитура HS-L930G SNORTER подходит для тех, кто ценит высокое качество звука, удобство использования и современный дизайн. Она станет надежным партнером в играх и обеспечит полное погружение в мир цифровых развлечений.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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