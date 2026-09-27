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Наушники A4Tech Bloody G230 черный (G230) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники A4Tech Bloody G230 черный (G230)

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Наушники A4Tech Bloody G230 черный (G230) - фото 1
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Наушники A4Tech Bloody G230 черный (G230) - фото 3
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Наушники A4Tech Bloody G230 черный (G230) - фото 5
Наушники A4Tech Bloody G230 черный (G230) - фото 6
Наушники A4Tech Bloody G230 черный (G230) - фото 7
Наушники A4Tech Bloody G230 черный (G230) - фото 8
Наушники A4Tech Bloody G230 черный (G230) - фото 9
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Наушники A4Tech Bloody G230 черный (G230) - фото 13
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Наушники A4Tech Bloody G230 черный (G230) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
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  • Наушники A4Tech Bloody G230 черный (G230) - фото 10
  • Наушники A4Tech Bloody G230 черный (G230) - фото 11
  • Наушники A4Tech Bloody G230 черный (G230) - фото 12
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  • Наушники A4Tech Bloody G230 черный (G230) - фото 15
  • Наушники A4Tech Bloody G230 черный (G230) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626027
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
650

Описание товара Наушники A4Tech Bloody G230 черный (G230)

Описание товара Наушники A4Tech Bloody G230 черный (G230) Испытайте истинный объемный звук, чтобы обнаружить врагов на месте их расположения, и погрузитесь в виртуальные игровые миры. Уникальная лазерная обработка мембраны обеспечивает четкие басы и высокую точность воспроизведения звука без искажения. Вращающийся всенаправленный микрофон с функцией шумоподавления эффективно снижает нежелательный фоновый шум. Большие эргономичные амбушюры из мягкой экокожи обеспечивают максимальный комфорт во время игры. Яркая завораживающая подсветка подчеркивает атмосферу игры.

Отзывы о товаре Наушники A4Tech Bloody G230 черный (G230)




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Наушники A4Tech Bloody G230 черный (G230) Испытайте истинный объемный звук, чтобы обнаружить врагов на месте их расположения, и погрузитесь в виртуальные игровые миры. Уникальная лазерная обработка мембраны обеспечивает четкие басы и высокую точность воспроизведения звука без искажения. Вращающийся всенаправленный микрофон с функцией шумоподавления эффективно снижает нежелательный фоновый шум. Большие эргономичные амбушюры из мягкой экокожи обеспечивают максимальный комфорт во время игры. Яркая завораживающая подсветка подчеркивает атмосферу игры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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