Акустическая система Sven PS-680 SV-020187
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Акустическая система
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%6 090 руб. 8 222 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 602897
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Акустическая система
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х15
Вес, кг.
5.64
Описание товара Акустическая система Sven PS-680 SV-020187
Беспроводная передача звука через Bluetooth обеспечит устойчивое подключение к гаджету на расстоянии до 10м. Быстро включить фоновую музыку, послушать подкаст или аудиокнигу больше не проблема — достаточно один раз «познакомить» смартфон с акустической системой, после чего весь процесс будет занимать считаные секунды. Раскройте свои таланты исполнителя, подключив микрофон к колонке. Настройте желаемую громкость звучания голоса на панели управления. Легкое эхо придаст ясность и дополнительный объем вокалу. Порадуйте близких живым звучанием любимых мелодий!
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Беспроводная передача звука через Bluetooth обеспечит устойчивое подключение к гаджету на расстоянии до 10м. Быстро включить фоновую музыку, послушать подкаст или аудиокнигу больше не проблема — достаточно один раз «познакомить» смартфон с акустической системой, после чего весь процесс будет занимать считаные секунды. Раскройте свои таланты исполнителя, подключив микрофон к колонке. Настройте желаемую громкость звучания голоса на панели управления. Легкое эхо придаст ясность и дополнительный объем вокалу. Порадуйте близких живым звучанием любимых мелодий!
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
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