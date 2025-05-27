Wi-Fi роутер Keenetic Ultra (KN-1811)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер Keenetic Ultra (KN-1811)
Wi-Fi роутер Keenetic Ultra класса AX3200 обеспечивает высокоскоростной доступ к Интернету по беспроводной технологии Wi-Fi. Технология многопотоковой передачи MU-MIMO сокращает задержки при одновременном подключении нескольких устройств – компьютер, телевизор, планшет, мобильные устройства, бытовая техника. Для стабильного проводного подключения к Интернету предусмотрены 5 портов LAN со скоростью 1 Гбит/с и 1 порт LAN с пропускной способностью 2.5 Гбит/с. Два разъема USB предусматривают подключение внешних дисков, модемов xDSL и LTE. Фирменное приложение гарантирует удобную настройку параметров и мониторинг роутера Keenetic Ultra.
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Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer, Гигабитные
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
Достоинства:
Комментарий:
Скорость шикарная все летает супер
Достоинства:
Комментарий:
Роутер отличный. Брал на замену старому keenetic zyxel start. Настроился сам, я доволен
Достоинства:
Комментарий:
оригинал, работает без проблем
Достоинства:
Комментарий:
Скажу так, лучший из лучших в своем ценовом сегменте, не прогадайте если возьмёте эту модель
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер, как и все кинетики.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер. До этого 5 лет проработал KN-1810, нареканий не было. В сравнении с предыдущей моделью, этот сильнее греется, по быстродействию разницы пока не замечено.
Достоинства:
Комментарий:
Работает нормально, интернет стал лучше, особенно на устройствах которые поддерживают 5G.
Достоинства:
Комментарий:
Великолепный. Параметры превзошли ожидания.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный роутер, тк это кинетик, удобный интерфейс.
Достоинства:
Комментарий:
Роутер хороший, работает. Начислите баллы пожалуйста
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо работает, очень рад покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер скорость бешеная! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный маршрутизатор, у которого удобное ПО которое позволяет устанавливать и настраивать сеть так, как тебе надо.
Достоинства:
Комментарий:
Шустрый. Настройка пара минут.
Достоинства:
Комментарий:
Всё целое. Муж говорит, хороший роутер)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер , шикарный функционал.
Достоинства:
Комментарий:
Быстро настроил, приложение удобное, работает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Как и все хорошие вещи - роутер просто и незаметно делает свою работу. Очень удобен бесшовный wifi. Он реально хорошо работает. В т ч пинг не доставляет неудобств.
Достоинства:
Комментарий:
Доволен. Всю жизнь на Zyxel ещё со времён телефонных модемов. Сейчас Zyxel называется Keenetic. Всё просто, доступно, удобно и без какой-либо головной боли в процессе эксплуатации.
Достоинства:
Комментарий:
Разница слишком очевидная До tp link archer a5 ac1200 После Keenetic Ultra Все резко изменилось до неузнаваемости в лучшую сторону Осталось настроить ппн Рекомендовать нет смысла Просто «Да» Желаю Всем иметь возможность приобрести такую радость
Достоинства:
Комментарий:
Keenetoc как обычно на высоте, вопросов к нему нет
Достоинства:
Комментарий:
Как всегда надежно и качественно.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, большое спасибо, настройка простая, все интуитивно понятно.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер, мне нравится.
Достоинства:
Комментарий:
Да вроде работает. Я не особо шарю, включил, само настроилось и работает.
Достоинства:
Комментарий:
Взял новый роутер. Скорость отличная. Сразу почувствовал что интернет мой разогнался. На приличном расстоянии ловит вайфай, при том что стены в частном доме толщиной в 600 мм, рекомендую. Брал еще ретранслятор с этой серии, тоже крутая вещь
Достоинства:
Комментарий:
Поставил на него квас и теперь все работает быстрее (если понимаете о чем я)
Достоинства:
Комментарий:
теперь и в дальнюю комнату добивает, дорого, но оно того стоит.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер. Многофункциональный, вместе с жестким диском сделал домашний сервер, где храню фильмы и фотографии.
Достоинства:
Комментарий:
Производитель сделал роутер качественно. Отлично и стабильно работает.
Достоинства:
Комментарий:
Не требует отзывов. Очень качественный и многофункциональный
Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Keenetic Ultra (KN-1811)
Достоинства:
Комментарий:
Скорость шикарная все летает супер
Достоинства:
Комментарий:
Роутер отличный. Брал на замену старому keenetic zyxel start. Настроился сам, я доволен
Достоинства:
Комментарий:
оригинал, работает без проблем
Достоинства:
Комментарий:
Скажу так, лучший из лучших в своем ценовом сегменте, не прогадайте если возьмёте эту модель
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер, как и все кинетики.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер. До этого 5 лет проработал KN-1810, нареканий не было. В сравнении с предыдущей моделью, этот сильнее греется, по быстродействию разницы пока не замечено.
Достоинства:
Комментарий:
Работает нормально, интернет стал лучше, особенно на устройствах которые поддерживают 5G.
Достоинства:
Комментарий:
Великолепный. Параметры превзошли ожидания.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный роутер, тк это кинетик, удобный интерфейс.
Достоинства:
Комментарий:
Роутер хороший, работает. Начислите баллы пожалуйста
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо работает, очень рад покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер скорость бешеная! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный маршрутизатор, у которого удобное ПО которое позволяет устанавливать и настраивать сеть так, как тебе надо.
Достоинства:
Комментарий:
Шустрый. Настройка пара минут.
Достоинства:
Комментарий:
Всё целое. Муж говорит, хороший роутер)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер , шикарный функционал.
Достоинства:
Комментарий:
Быстро настроил, приложение удобное, работает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Как и все хорошие вещи - роутер просто и незаметно делает свою работу. Очень удобен бесшовный wifi. Он реально хорошо работает. В т ч пинг не доставляет неудобств.
Достоинства:
Комментарий:
Доволен. Всю жизнь на Zyxel ещё со времён телефонных модемов. Сейчас Zyxel называется Keenetic. Всё просто, доступно, удобно и без какой-либо головной боли в процессе эксплуатации.
Достоинства:
Комментарий:
Разница слишком очевидная До tp link archer a5 ac1200 После Keenetic Ultra Все резко изменилось до неузнаваемости в лучшую сторону Осталось настроить ппн Рекомендовать нет смысла Просто «Да» Желаю Всем иметь возможность приобрести такую радость
Достоинства:
Комментарий:
Keenetoc как обычно на высоте, вопросов к нему нет
Достоинства:
Комментарий:
Как всегда надежно и качественно.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, большое спасибо, настройка простая, все интуитивно понятно.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер, мне нравится.
Достоинства:
Комментарий:
Да вроде работает. Я не особо шарю, включил, само настроилось и работает.
Достоинства:
Комментарий:
Взял новый роутер. Скорость отличная. Сразу почувствовал что интернет мой разогнался. На приличном расстоянии ловит вайфай, при том что стены в частном доме толщиной в 600 мм, рекомендую. Брал еще ретранслятор с этой серии, тоже крутая вещь
Достоинства:
Комментарий:
Поставил на него квас и теперь все работает быстрее (если понимаете о чем я)
Достоинства:
Комментарий:
теперь и в дальнюю комнату добивает, дорого, но оно того стоит.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер. Многофункциональный, вместе с жестким диском сделал домашний сервер, где храню фильмы и фотографии.
Достоинства:
Комментарий:
Производитель сделал роутер качественно. Отлично и стабильно работает.
Достоинства:
Комментарий:
Не требует отзывов. Очень качественный и многофункциональный