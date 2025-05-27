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Wi-Fi роутер Keenetic Ultra (KN-1811) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер Keenetic Ultra (KN-1811)

31 Отзывы
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Wi-Fi роутер Keenetic Ultra (KN-1811) - фото 1
Wi-Fi роутер Keenetic Ultra (KN-1811) - фото 2
Wi-Fi роутер Keenetic Ultra (KN-1811) - фото 3
Wi-Fi роутер Keenetic Ultra (KN-1811) - фото 4
Wi-Fi роутер Keenetic Ultra (KN-1811) - фото 5
Wi-Fi роутер Keenetic Ultra (KN-1811) - фото 6
Wi-Fi роутер Keenetic Ultra (KN-1811) - фото 7
Wi-Fi роутер Keenetic Ultra (KN-1811) - фото 8
Wi-Fi роутер Keenetic Ultra (KN-1811) - фото 9
Wi-Fi роутер Keenetic Ultra (KN-1811) - фото 10
Wi-Fi роутер Keenetic Ultra (KN-1811) - фото 11
Wi-Fi роутер Keenetic Ultra (KN-1811) - фото 12
Wi-Fi роутер Keenetic Ultra (KN-1811) - фото 13
Wi-Fi роутер Keenetic Ultra (KN-1811) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
5
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
  • Wi-Fi роутер Keenetic Ultra (KN-1811) - фото 1
  • Wi-Fi роутер Keenetic Ultra (KN-1811) - фото 2
  • Wi-Fi роутер Keenetic Ultra (KN-1811) - фото 3
  • Wi-Fi роутер Keenetic Ultra (KN-1811) - фото 4
  • Wi-Fi роутер Keenetic Ultra (KN-1811) - фото 5
  • Wi-Fi роутер Keenetic Ultra (KN-1811) - фото 6
  • Wi-Fi роутер Keenetic Ultra (KN-1811) - фото 7
  • Wi-Fi роутер Keenetic Ultra (KN-1811) - фото 8
  • Wi-Fi роутер Keenetic Ultra (KN-1811) - фото 9
  • Wi-Fi роутер Keenetic Ultra (KN-1811) - фото 10
  • Wi-Fi роутер Keenetic Ultra (KN-1811) - фото 11
  • Wi-Fi роутер Keenetic Ultra (KN-1811) - фото 12
  • Wi-Fi роутер Keenetic Ultra (KN-1811) - фото 13
  • Wi-Fi роутер Keenetic Ultra (KN-1811) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 601972
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Характеристики

Бренд
Keenetic
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA2-PSK, WPA, WPA3-PSK, WPA2-Radius
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
5
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
Telnet, Web-интерфейс, из внешней сети, мобильное приложение
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
214x33x154 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х29х6
Вес, кг.
1.08

Описание товара Wi-Fi роутер Keenetic Ultra (KN-1811)

Wi-Fi роутер Keenetic Ultra класса AX3200 обеспечивает высокоскоростной доступ к Интернету по беспроводной технологии Wi-Fi. Технология многопотоковой передачи MU-MIMO сокращает задержки при одновременном подключении нескольких устройств – компьютер, телевизор, планшет, мобильные устройства, бытовая техника. Для стабильного проводного подключения к Интернету предусмотрены 5 портов LAN со скоростью 1 Гбит/с и 1 порт LAN с пропускной способностью 2.5 Гбит/с. Два разъема USB предусматривают подключение внешних дисков, модемов xDSL и LTE. Фирменное приложение гарантирует удобную настройку параметров и мониторинг роутера Keenetic Ultra.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Keenetic Ultra (KN-1811)

Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Николай Р.

Достоинства:


Комментарий:
Скорость шикарная все летает супер
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
Роутер отличный. Брал на замену старому keenetic zyxel start. Настроился сам, я доволен
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Георгий

Достоинства:


Комментарий:
оригинал, работает без проблем
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Кирилл С.

Достоинства:


Комментарий:
Скажу так, лучший из лучших в своем ценовом сегменте, не прогадайте если возьмёте эту модель
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Илья Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер, как и все кинетики.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Владимир

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер. До этого 5 лет проработал KN-1810, нареканий не было. В сравнении с предыдущей моделью, этот сильнее греется, по быстродействию разницы пока не замечено.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Денис

Достоинства:


Комментарий:
Работает нормально, интернет стал лучше, особенно на устройствах которые поддерживают 5G.
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Мастер Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Великолепный. Параметры превзошли ожидания.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Евгений

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный роутер, тк это кинетик, удобный интерфейс.
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Дарья Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Роутер хороший, работает. Начислите баллы пожалуйста
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
V

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо работает, очень рад покупке.
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Константин Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер скорость бешеная! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
Отличный маршрутизатор, у которого удобное ПО которое позволяет устанавливать и настраивать сеть так, как тебе надо.
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Сергей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Шустрый. Настройка пара минут.
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Всё целое. Муж говорит, хороший роутер)
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Игорь Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер , шикарный функционал.
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Быстро настроил, приложение удобное, работает отлично.
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Мурат К.

Достоинства:


Комментарий:
Как и все хорошие вещи - роутер просто и незаметно делает свою работу. Очень удобен бесшовный wifi. Он реально хорошо работает. В т ч пинг не доставляет неудобств.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Доволен. Всю жизнь на Zyxel ещё со времён телефонных модемов. Сейчас Zyxel называется Keenetic. Всё просто, доступно, удобно и без какой-либо головной боли в процессе эксплуатации.
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Разница слишком очевидная До tp link archer a5 ac1200 После Keenetic Ultra Все резко изменилось до неузнаваемости в лучшую сторону Осталось настроить ппн Рекомендовать нет смысла Просто «Да» Желаю Всем иметь возможность приобрести такую радость
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2025
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Keenetoc как обычно на высоте, вопросов к нему нет
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Александр Х.

Достоинства:


Комментарий:
Как всегда надежно и качественно.
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, большое спасибо, настройка простая, все интуитивно понятно.
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Роман

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер, мне нравится.
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Да вроде работает. Я не особо шарю, включил, само настроилось и работает.
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2024
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Взял новый роутер. Скорость отличная. Сразу почувствовал что интернет мой разогнался. На приличном расстоянии ловит вайфай, при том что стены в частном доме толщиной в 600 мм, рекомендую. Брал еще ретранслятор с этой серии, тоже крутая вещь
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2024
Вячеслав А.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил на него квас и теперь все работает быстрее (если понимаете о чем я)
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2024
Андрей Р.

Достоинства:


Комментарий:
теперь и в дальнюю комнату добивает, дорого, но оно того стоит.
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2024
Ильгизар

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер. Многофункциональный, вместе с жестким диском сделал домашний сервер, где храню фильмы и фотографии.
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2024
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Производитель сделал роутер качественно. Отлично и стабильно работает.
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2024
Дмитрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Не требует отзывов. Очень качественный и многофункциональный



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Keenetic
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA2-PSK, WPA, WPA3-PSK, WPA2-Radius
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
5
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
Telnet, Web-интерфейс, из внешней сети, мобильное приложение
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
214x33x154 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi роутер Keenetic Ultra класса AX3200 обеспечивает высокоскоростной доступ к Интернету по беспроводной технологии Wi-Fi. Технология многопотоковой передачи MU-MIMO сокращает задержки при одновременном подключении нескольких устройств – компьютер, телевизор, планшет, мобильные устройства, бытовая техника. Для стабильного проводного подключения к Интернету предусмотрены 5 портов LAN со скоростью 1 Гбит/с и 1 порт LAN с пропускной способностью 2.5 Гбит/с. Два разъема USB предусматривают подключение внешних дисков, модемов xDSL и LTE. Фирменное приложение гарантирует удобную настройку параметров и мониторинг роутера Keenetic Ultra.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Николай Р.

Достоинства:


Комментарий:
Скорость шикарная все летает супер
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
Роутер отличный. Брал на замену старому keenetic zyxel start. Настроился сам, я доволен
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Георгий

Достоинства:


Комментарий:
оригинал, работает без проблем
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Кирилл С.

Достоинства:


Комментарий:
Скажу так, лучший из лучших в своем ценовом сегменте, не прогадайте если возьмёте эту модель
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Илья Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер, как и все кинетики.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Владимир

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер. До этого 5 лет проработал KN-1810, нареканий не было. В сравнении с предыдущей моделью, этот сильнее греется, по быстродействию разницы пока не замечено.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Денис

Достоинства:


Комментарий:
Работает нормально, интернет стал лучше, особенно на устройствах которые поддерживают 5G.
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Мастер Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Великолепный. Параметры превзошли ожидания.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Евгений

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный роутер, тк это кинетик, удобный интерфейс.
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Дарья Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Роутер хороший, работает. Начислите баллы пожалуйста
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
V

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо работает, очень рад покупке.
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Константин Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер скорость бешеная! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
Отличный маршрутизатор, у которого удобное ПО которое позволяет устанавливать и настраивать сеть так, как тебе надо.
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Сергей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Шустрый. Настройка пара минут.
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Всё целое. Муж говорит, хороший роутер)
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Игорь Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер , шикарный функционал.
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Быстро настроил, приложение удобное, работает отлично.
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Мурат К.

Достоинства:


Комментарий:
Как и все хорошие вещи - роутер просто и незаметно делает свою работу. Очень удобен бесшовный wifi. Он реально хорошо работает. В т ч пинг не доставляет неудобств.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Доволен. Всю жизнь на Zyxel ещё со времён телефонных модемов. Сейчас Zyxel называется Keenetic. Всё просто, доступно, удобно и без какой-либо головной боли в процессе эксплуатации.
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Разница слишком очевидная До tp link archer a5 ac1200 После Keenetic Ultra Все резко изменилось до неузнаваемости в лучшую сторону Осталось настроить ппн Рекомендовать нет смысла Просто «Да» Желаю Всем иметь возможность приобрести такую радость
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2025
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Keenetoc как обычно на высоте, вопросов к нему нет
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Александр Х.

Достоинства:


Комментарий:
Как всегда надежно и качественно.
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, большое спасибо, настройка простая, все интуитивно понятно.
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Роман

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер, мне нравится.
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Да вроде работает. Я не особо шарю, включил, само настроилось и работает.
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2024
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Взял новый роутер. Скорость отличная. Сразу почувствовал что интернет мой разогнался. На приличном расстоянии ловит вайфай, при том что стены в частном доме толщиной в 600 мм, рекомендую. Брал еще ретранслятор с этой серии, тоже крутая вещь
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2024
Вячеслав А.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил на него квас и теперь все работает быстрее (если понимаете о чем я)
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2024
Андрей Р.

Достоинства:


Комментарий:
теперь и в дальнюю комнату добивает, дорого, но оно того стоит.
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2024
Ильгизар

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер. Многофункциональный, вместе с жестким диском сделал домашний сервер, где храню фильмы и фотографии.
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2024
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Производитель сделал роутер качественно. Отлично и стабильно работает.
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2024
Дмитрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Не требует отзывов. Очень качественный и многофункциональный


Wi-Fi роутер Keenetic Ultra (KN-1811) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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