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Монитор 23,8" Philips 242B1TC/00 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор 23,8" Philips 242B1TC/00

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Монитор 23,8&quot; Philips 242B1TC/00 - фото 1
Монитор 23,8&quot; Philips 242B1TC/00 - фото 2
Монитор 23,8&quot; Philips 242B1TC/00 - фото 3
Монитор 23,8&quot; Philips 242B1TC/00 - фото 4
Монитор 23,8&quot; Philips 242B1TC/00 - фото 5
Монитор 23,8&quot; Philips 242B1TC/00 - фото 6
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Монитор 23,8&quot; Philips 242B1TC/00 - фото 8
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Монитор 23,8&quot; Philips 242B1TC/00 - фото 10
Монитор 23,8&quot; Philips 242B1TC/00 - фото 11
Монитор 23,8&quot; Philips 242B1TC/00 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
  • Монитор 23,8&quot; Philips 242B1TC/00 - фото 1
  • Монитор 23,8&quot; Philips 242B1TC/00 - фото 2
  • Монитор 23,8&quot; Philips 242B1TC/00 - фото 3
  • Монитор 23,8&quot; Philips 242B1TC/00 - фото 4
  • Монитор 23,8&quot; Philips 242B1TC/00 - фото 5
  • Монитор 23,8&quot; Philips 242B1TC/00 - фото 6
  • Монитор 23,8&quot; Philips 242B1TC/00 - фото 7
  • Монитор 23,8&quot; Philips 242B1TC/00 - фото 8
  • Монитор 23,8&quot; Philips 242B1TC/00 - фото 9
  • Монитор 23,8&quot; Philips 242B1TC/00 - фото 10
  • Монитор 23,8&quot; Philips 242B1TC/00 - фото 11
  • Монитор 23,8&quot; Philips 242B1TC/00 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 600081
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Монитор
Размеры в упаковке, см
70х50х20
Вес, кг.
6.5

Описание товара Монитор 23,8" Philips 242B1TC/00

Надежный сенсорный экран с защитой от бликов и шарнирной подставкой для универсального использования. Технология Advanced In-Cell Touch (AIT) позволила создать более чувствительный сенсор с быстрым откликом, не жертвуя максимальной четкостью и тонким корпусом экрана.

Отзывы о товаре Монитор 23,8" Philips 242B1TC/00




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Монитор
Описание
Надежный сенсорный экран с защитой от бликов и шарнирной подставкой для универсального использования. Технология Advanced In-Cell Touch (AIT) позволила создать более чувствительный сенсор с быстрым откликом, не жертвуя максимальной четкостью и тонким корпусом экрана.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор 23,8" Philips 242B1TC/00 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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