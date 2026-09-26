Ed Sheeran - = (Equals) (White) (0190296657054) виниловая пластинка

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Лид-синглом с альбома стала композиция «Bad Habits», премьера которой состоялась 25 июня во время прямой TikTok-трансляции чемпионата Европы по футболу. Всеми любимый «парень с гитарой» захотел рискнуть и зашел на территорию танцевальной поп-музыки: трек сравнивали с работами The Weeknd и классическим хитом 1980-х «Smalltown Boy» от Bronski Beat. На звучании эксперименты не закончились: если раньше Ширана знали как скромного и застенчивого парня, то в клипе «Bad Habits» артист поэкспериментировал с гламуром и вампирской тематикой. Риск себя оправдал: клип набрал 100 млн просмотров уже через месяц, а трек занял высокие позиции в чартах всего мира. Он продержался на вершине британского хит-парада шесть недель, а также занял пятое место в Billboard Hot 100 и возглавил российский чарт TopHit. В свои 30 лет Эд Ширан уже вошел в историю как один из самых успешных поп-исполнителей поколения. Он продал 150 млн копий своих записей и отыграл огромное количество концертов, а в рамках тура Divide заглянул и в Москву. Divide стал самым успешным туром в истории музыки, собрав феноменальную кассу в 776 млн долларов. Его хиты «Shape of You», «Perfect», «I Don’t Care», «Sing», «Photograph» и «I See Fire» слышали все, а песня «Thinking Out Loud» звучит на каждой второй свадьбе в мире. Более того, музыкант пишет хиты и для других исполнителей — например, для Джастина Бибера, Риты Оры, One Direction и Little Mix. А такие молодые звезды, как Шон Мендес, Камила Кабельо и Луи Томлинсон, называют Ширана одним из своих вдохновителей.