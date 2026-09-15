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Bowie David - Toy (0190295253257) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bowie David - Toy (0190295253257) виниловая пластинка

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Bowie David - Toy (0190295253257) виниловая пластинка - фото 1
Bowie David - Toy (0190295253257) виниловая пластинка - фото 2
Bowie David - Toy (0190295253257) виниловая пластинка - фото 3
Bowie David - Toy (0190295253257) виниловая пластинка - фото 4
Bowie David - Toy (0190295253257) виниловая пластинка - фото 5
Bowie David - Toy (0190295253257) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
Toy
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Bowie David - Toy (0190295253257) виниловая пластинка - фото 1
  • Bowie David - Toy (0190295253257) виниловая пластинка - фото 2
  • Bowie David - Toy (0190295253257) виниловая пластинка - фото 3
  • Bowie David - Toy (0190295253257) виниловая пластинка - фото 4
  • Bowie David - Toy (0190295253257) виниловая пластинка - фото 5
  • Bowie David - Toy (0190295253257) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 599002
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Bowie David - Toy (0190295253257) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295253257]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
Toy
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
I Dig Everything, You've Got A Habit Of Leaving, The London Boys, Karma Man, Conversation Piece, Shadow Man, Let Me Sleep Beside You, Hole In The Ground, Baby Loves That Way, Can't Help Thinking About Me, Silly Boy Blue, Toy (Your Turn To Drive)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bowie David - Toy (0190295253257) виниловая пластинка

Bowie David - Toy (0190295253257) виниловая пластинка



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Bowie David - Toy (0190295253257) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295253257]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
Toy
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
I Dig Everything, You've Got A Habit Of Leaving, The London Boys, Karma Man, Conversation Piece, Shadow Man, Let Me Sleep Beside You, Hole In The Ground, Baby Loves That Way, Can't Help Thinking About Me, Silly Boy Blue, Toy (Your Turn To Drive)
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Bowie David - Toy (0190295253257) виниловая пластинка


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bowie David - Toy (0190295253257) виниловая пластинка - купить по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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