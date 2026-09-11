Top.Mail.Ru
Фен Puff 1201B 1200Вт белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Фен Puff 1201B 1200Вт белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Фен Puff 1201B 1200Вт белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 596898
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Puff
Тип товара
Фены
Страна производитель
Китай
Вес, г.
920

Описание товара Фен Puff 1201B 1200Вт белый

Легкий, но при этом мощный и удобный фен обеспечит бережную сушку и укладку волос.

Отзывы о товаре Фен Puff 1201B 1200Вт белый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Puff
Тип товара
Фены
Страна производитель
Китай
Описание
Легкий, но при этом мощный и удобный фен обеспечит бережную сушку и укладку волос.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фен Puff 1201B 1200Вт белый – стоимость товара 2470 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...