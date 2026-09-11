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Фен Puff 1600ВlB 1600Вт черный/серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фен Puff 1600ВlB 1600Вт черный/серебристый

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Фен Puff 1600ВlB 1600Вт черный/серебристый - фото 1
Фен Puff 1600ВlB 1600Вт черный/серебристый - фото 2
Фен Puff 1600ВlB 1600Вт черный/серебристый - фото 3
Фен Puff 1600ВlB 1600Вт черный/серебристый - фото 4
Фен Puff 1600ВlB 1600Вт черный/серебристый - фото 5
Фен Puff 1600ВlB 1600Вт черный/серебристый - фото 6
Фен Puff 1600ВlB 1600Вт черный/серебристый - фото 7
Фен Puff 1600ВlB 1600Вт черный/серебристый - фото 8
Фен Puff 1600ВlB 1600Вт черный/серебристый - фото 9
Фен Puff 1600ВlB 1600Вт черный/серебристый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
  • Фен Puff 1600ВlB 1600Вт черный/серебристый - фото 1
  • Фен Puff 1600ВlB 1600Вт черный/серебристый - фото 2
  • Фен Puff 1600ВlB 1600Вт черный/серебристый - фото 3
  • Фен Puff 1600ВlB 1600Вт черный/серебристый - фото 4
  • Фен Puff 1600ВlB 1600Вт черный/серебристый - фото 5
  • Фен Puff 1600ВlB 1600Вт черный/серебристый - фото 6
  • Фен Puff 1600ВlB 1600Вт черный/серебристый - фото 7
  • Фен Puff 1600ВlB 1600Вт черный/серебристый - фото 8
  • Фен Puff 1600ВlB 1600Вт черный/серебристый - фото 9
  • Фен Puff 1600ВlB 1600Вт черный/серебристый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 596897
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Характеристики

Бренд
Puff
Тип товара
Фены
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.1

Описание товара Фен Puff 1600ВlB 1600Вт черный/серебристый

Фен работает только во время постоянного нажатия кнопки принудительного включения. Такая конструкция прописана в ГОСТ и обусловлена тем, что фены используются в зонах с повышенной влажностью. Кнопка принудительного включения обеспечивает безопасное использование фена.

Отзывы о товаре Фен Puff 1600ВlB 1600Вт черный/серебристый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Puff
Тип товара
Фены
Страна производитель
Китай
Описание
Фен работает только во время постоянного нажатия кнопки принудительного включения. Такая конструкция прописана в ГОСТ и обусловлена тем, что фены используются в зонах с повышенной влажностью. Кнопка принудительного включения обеспечивает безопасное использование фена.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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