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Фен Babyliss D563DE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фен Babyliss D563DE

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Фен Babyliss D563DE - фото 1
Фен Babyliss D563DE - фото 2
Фен Babyliss D563DE - фото 3
Фен Babyliss D563DE - фото 4
Фен Babyliss D563DE - фото 5
Фен Babyliss D563DE - фото 6
Фен Babyliss D563DE - фото 7
Фен Babyliss D563DE - фото 8
Фен Babyliss D563DE - фото 9
Фен Babyliss D563DE - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность
2100 Вт
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
4
  • Фен Babyliss D563DE - фото 1
  • Фен Babyliss D563DE - фото 2
  • Фен Babyliss D563DE - фото 3
  • Фен Babyliss D563DE - фото 4
  • Фен Babyliss D563DE - фото 5
  • Фен Babyliss D563DE - фото 6
  • Фен Babyliss D563DE - фото 7
  • Фен Babyliss D563DE - фото 8
  • Фен Babyliss D563DE - фото 9
  • Фен Babyliss D563DE - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
2 350 руб.  3 870 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 596766
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Фен Babyliss D563DE
2 350 руб. -39%
3 870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
babyliss
Тип товара
Фены
Мощность
2100 Вт
Длина сетевого шнура
1.95
В комплекте
фен, насадка концентратор, дифузор, документация
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
4
Функции
независимая регулировка нагрева и воздушного потока, подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х23х10
Вес, кг.
1

Описание товара Фен Babyliss D563DE

Фен BaByliss D563DE представляет собой быстрый, легкий и мощный прибор, с которым сушка волос превратится в любимое занятие. Результат использования этого устройства удивит пользователя, который получит волосы, сохранившие естественный блеск. Мощность прибора соответствует 2100 Вт, благодаря чему возможна его работа на двух скоростях при поддержке трех режимов нагрева. Регулировка этих параметров происходит независимо благодаря наличию двух отдельных переключателей. Это позволит адаптировать работу устройства к природе волос пользователя. В комплекте BaByliss D563DE предусмотрены две насадки, используемые для укладки: это тонкая насадка-концентратор и насадка-диффузор. Фиксация укладки происходит при нажатии на специальную кнопку, расположенную над основными переключателями. Для подключения модель использует шнур длиной 1.95 м, который не мешает движениям. Задний фильтр можно снять, чтобы быстро его почистить, позволив фену выполнять эффективно свою работу.

Отзывы о товаре Фен Babyliss D563DE




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
babyliss
Тип товара
Фены
Мощность
2100 Вт
Длина сетевого шнура
1.95
В комплекте
фен, насадка концентратор, дифузор, документация
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
4
Функции
независимая регулировка нагрева и воздушного потока, подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Описание
Фен BaByliss D563DE представляет собой быстрый, легкий и мощный прибор, с которым сушка волос превратится в любимое занятие. Результат использования этого устройства удивит пользователя, который получит волосы, сохранившие естественный блеск. Мощность прибора соответствует 2100 Вт, благодаря чему возможна его работа на двух скоростях при поддержке трех режимов нагрева. Регулировка этих параметров происходит независимо благодаря наличию двух отдельных переключателей. Это позволит адаптировать работу устройства к природе волос пользователя. В комплекте BaByliss D563DE предусмотрены две насадки, используемые для укладки: это тонкая насадка-концентратор и насадка-диффузор. Фиксация укладки происходит при нажатии на специальную кнопку, расположенную над основными переключателями. Для подключения модель использует шнур длиной 1.95 м, который не мешает движениям. Задний фильтр можно снять, чтобы быстро его почистить, позволив фену выполнять эффективно свою работу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Фен Babyliss D563DE - по цене 2350 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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