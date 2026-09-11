Сумка PORTCASE (14) KCB-164B, цвет синий
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Сумка PORTCASE (14) KCB-164B, цвет синий
Представленная вашему вниманию сумка создана компанией Portcase и позволит надёжно защитить ваш ноутбук от повреждений и облегчит его переноску. Сумка Portcase изготовлена из качественных тканевых материалов отличающихся высокой прочностью. Материал, использованный при изготовлении сумки - полиэстер. Сумка имеет достаточно большие размеры, что позволяет переносить в ней ноутбуки с диагональю до 14 дюймов. Сумка Portcase оснащена ручками для переноски и плечевым ремнём. Материал: полиэстер. Всё это несомненно позволит вам более удобно переносить ваш ноутбук и сделает его в полной мере мобильным устройством. Внутри сумки предусмотрены места для хранения ноутбука, зарядного устройства, письменных принадлежностей и документов. Сумка для ноутбука выглядит современной и стильной. Её интересный дизайн оценят многие. Благодаря чему она с успехом может выполнить роль модного аксессуара способного подчеркнуть стиль владельца. Прочность, интересный дизайн, удобство, комфорт. Всё это сумка для ноутбуков Portcase
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