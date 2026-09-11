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Тепловентилятор Sturm! FH2001 2000Вт черный/оранжевый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тепловентилятор Sturm! FH2001 2000Вт черный/оранжевый

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Тепловентилятор Sturm! FH2001 2000Вт черный/оранжевый - фото 1
Тепловентилятор Sturm! FH2001 2000Вт черный/оранжевый - фото 2
Тепловентилятор Sturm! FH2001 2000Вт черный/оранжевый - фото 3
Тепловентилятор Sturm! FH2001 2000Вт черный/оранжевый - фото 4
Тепловентилятор Sturm! FH2001 2000Вт черный/оранжевый - фото 5
Тепловентилятор Sturm! FH2001 2000Вт черный/оранжевый - фото 6
Тепловентилятор Sturm! FH2001 2000Вт черный/оранжевый - фото 7
Тепловентилятор Sturm! FH2001 2000Вт черный/оранжевый - фото 8
Тепловентилятор Sturm! FH2001 2000Вт черный/оранжевый - фото 9
Тепловентилятор Sturm! FH2001 2000Вт черный/оранжевый - фото 10
Тепловентилятор Sturm! FH2001 2000Вт черный/оранжевый - фото 11
Тепловентилятор Sturm! FH2001 2000Вт черный/оранжевый - фото 12
Тепловентилятор Sturm! FH2001 2000Вт черный/оранжевый - фото 13
Тепловентилятор Sturm! FH2001 2000Вт черный/оранжевый - фото 14
Тепловентилятор Sturm! FH2001 2000Вт черный/оранжевый - фото 15
Тепловентилятор Sturm! FH2001 2000Вт черный/оранжевый - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловентилятор
Тип нагревательного элемента
спиральный
Мощность, Вт
2000
  • Тепловентилятор Sturm! FH2001 2000Вт черный/оранжевый - фото 1
  • Тепловентилятор Sturm! FH2001 2000Вт черный/оранжевый - фото 2
  • Тепловентилятор Sturm! FH2001 2000Вт черный/оранжевый - фото 3
  • Тепловентилятор Sturm! FH2001 2000Вт черный/оранжевый - фото 4
  • Тепловентилятор Sturm! FH2001 2000Вт черный/оранжевый - фото 5
  • Тепловентилятор Sturm! FH2001 2000Вт черный/оранжевый - фото 6
  • Тепловентилятор Sturm! FH2001 2000Вт черный/оранжевый - фото 7
  • Тепловентилятор Sturm! FH2001 2000Вт черный/оранжевый - фото 8
  • Тепловентилятор Sturm! FH2001 2000Вт черный/оранжевый - фото 9
  • Тепловентилятор Sturm! FH2001 2000Вт черный/оранжевый - фото 10
  • Тепловентилятор Sturm! FH2001 2000Вт черный/оранжевый - фото 11
  • Тепловентилятор Sturm! FH2001 2000Вт черный/оранжевый - фото 12
  • Тепловентилятор Sturm! FH2001 2000Вт черный/оранжевый - фото 13
  • Тепловентилятор Sturm! FH2001 2000Вт черный/оранжевый - фото 14
  • Тепловентилятор Sturm! FH2001 2000Вт черный/оранжевый - фото 15
  • Тепловентилятор Sturm! FH2001 2000Вт черный/оранжевый - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 596568
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Характеристики

Бренд
Sturm!
Тип товара
Тепловентилятор
Регулировка мощности
есть
Страна производства
Китай
Тип нагревательного элемента
спиральный
Мощность, Вт
2000
Напряжение
220 В
Термостат
да
Управление
механическое
Комплектация
тепловентилятор, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х15
Вес, кг.
1.22

Описание товара Тепловентилятор Sturm! FH2001 2000Вт черный/оранжевый

Тепловентилятор Sturm! FH2001 предназначен для вспомогательного обогрева жилых помещений в холодное время года, а также может использоваться в качестве вентилятора летом.

Отзывы о товаре Тепловентилятор Sturm! FH2001 2000Вт черный/оранжевый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sturm!
Тип товара
Тепловентилятор
Регулировка мощности
есть
Страна производства
Китай
Тип нагревательного элемента
спиральный
Мощность, Вт
2000
Напряжение
220 В
Термостат
да
Управление
механическое
Комплектация
тепловентилятор, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Тепловентилятор Sturm! FH2001 предназначен для вспомогательного обогрева жилых помещений в холодное время года, а также может использоваться в качестве вентилятора летом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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