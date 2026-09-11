Тепловентилятор Sturm! FH2001 2000Вт черный/оранжевый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловентилятор
Тип нагревательного элемента
спиральный
Мощность, Вт
2000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 596568
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Тепловентилятор
Регулировка мощности
есть
Страна производства
Китай
Тип нагревательного элемента
спиральный
Мощность, Вт
2000
Напряжение
220 В
Термостат
да
Управление
механическое
Комплектация
тепловентилятор, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х15
Вес, кг.
1.22
Описание товара Тепловентилятор Sturm! FH2001 2000Вт черный/оранжевый
Тепловентилятор Sturm! FH2001 предназначен для вспомогательного обогрева жилых помещений в холодное время года, а также может использоваться в качестве вентилятора летом.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, керамические, напольные керамические
Теги товара: 2 квт, с термостатом, для гаража, 220 в
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 240 руб.310 руб. в СплитТепловентилятор Engy EN-508
-
В наличииЦена 1 300 руб.325 руб. в СплитТепловентилятор STEHER SVE-2000, 2 кВт
-
В наличииЦена 1 410 руб.353 руб. в СплитТепловентилятор ENGY EN-501
-
В наличииЦена 1 450 руб.363 руб. в СплитТепловентилятор Engy EN-526
-
В наличииЦена 1 511 руб. 1 900 руб.378 руб. в СплитТепловентилятор Ballu BFH/S-10
-
В наличииЦена 1 590 руб.398 руб. в СплитТепловентилятор Оазис KS-15
-
В наличииЦена 2 040 руб.510 руб. в СплитТепловентилятор Engy KRP-3 Black
-
В наличииЦена 2 060 руб.515 руб. в СплитТепловентилятор Engy PTC-321
-
В наличииЦена 2 060 руб.515 руб. в СплитТепловентилятор Engy PTC-321 красный
-
В наличииЦена 2 090 руб.523 руб. в СплитТепловентилятор Engy PTC-312
-
В наличииЦена 2 100 руб.525 руб. в СплитТепловентилятор ENGY PTC-321 розовый
-
В наличииЦена 2 100 руб.525 руб. в СплитТепловентилятор ENGY PTC-321 желтый
Бренд
Тип товара
Тепловентилятор
Регулировка мощности
есть
Страна производства
Китай
Тип нагревательного элемента
спиральный
Мощность, Вт
2000
Напряжение
220 В
Термостат
да
Управление
механическое
Комплектация
тепловентилятор, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Тепловентилятор Sturm! FH2001 предназначен для вспомогательного обогрева жилых помещений в холодное время года, а также может использоваться в качестве вентилятора летом.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, керамические, напольные керамические
Теги товара: 2 квт, с термостатом, для гаража, 220 в
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, керамические, напольные керамические
Теги товара: 2 квт, с термостатом, для гаража, 220 в
Тепловентилятор Sturm! FH2001 2000Вт черный/оранжевый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Тепловентилятор Sturm! FH2001 2000Вт черный/оранжевый