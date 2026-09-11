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Монитор Dell 27" P2723QE черный IPS (210-BDFZ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Dell 27" P2723QE черный IPS (210-BDFZ)

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Монитор Dell 27&quot; P2723QE черный IPS (210-BDFZ) - фото 1
Монитор Dell 27&quot; P2723QE черный IPS (210-BDFZ) - фото 2
Монитор Dell 27&quot; P2723QE черный IPS (210-BDFZ) - фото 3
Монитор Dell 27&quot; P2723QE черный IPS (210-BDFZ) - фото 4
Монитор Dell 27&quot; P2723QE черный IPS (210-BDFZ) - фото 5
Монитор Dell 27&quot; P2723QE черный IPS (210-BDFZ) - фото 6
Монитор Dell 27&quot; P2723QE черный IPS (210-BDFZ) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
  • Монитор Dell 27&quot; P2723QE черный IPS (210-BDFZ) - фото 1
  • Монитор Dell 27&quot; P2723QE черный IPS (210-BDFZ) - фото 2
  • Монитор Dell 27&quot; P2723QE черный IPS (210-BDFZ) - фото 3
  • Монитор Dell 27&quot; P2723QE черный IPS (210-BDFZ) - фото 4
  • Монитор Dell 27&quot; P2723QE черный IPS (210-BDFZ) - фото 5
  • Монитор Dell 27&quot; P2723QE черный IPS (210-BDFZ) - фото 6
  • Монитор Dell 27&quot; P2723QE черный IPS (210-BDFZ) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 596254
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Характеристики

Бренд
DELL
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х50х20
Вес, кг.
9.6

Описание товара Монитор Dell 27" P2723QE черный IPS (210-BDFZ)

Оцените невероятную мощность, четкость и детализацию великолепного 27-дюймового монитора Dell P2723QE 210-BDFZ с разрешением 4K. Легко подключайтесь к различным устройствам с помощью множества портов подключения, включая: HDMI, DisplayPort, USB-C, RJ45 и 4x ??USB 5 Гбит/с.

Отзывы о товаре Монитор Dell 27" P2723QE черный IPS (210-BDFZ)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DELL
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Оцените невероятную мощность, четкость и детализацию великолепного 27-дюймового монитора Dell P2723QE 210-BDFZ с разрешением 4K. Легко подключайтесь к различным устройствам с помощью множества портов подключения, включая: HDMI, DisplayPort, USB-C, RJ45 и 4x ??USB 5 Гбит/с.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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