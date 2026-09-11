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Газовая варочная панель Weissgauff HGG 451 WFh белая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газовая варочная панель Weissgauff HGG 451 WFh белая

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Газовая варочная поверхность Weissgauff HGG 451 WFh белый - фото 1
Газовая варочная поверхность Weissgauff HGG 451 WFh белый - фото 2
Газовая варочная поверхность Weissgauff HGG 451 WFh белый - фото 3
Газовая варочная поверхность Weissgauff HGG 451 WFh белый - фото 4
Газовая варочная поверхность Weissgauff HGG 451 WFh белый - фото 5
Газовая варочная поверхность Weissgauff HGG 451 WFh белый - фото 6
Газовая варочная поверхность Weissgauff HGG 451 WFh белый - фото 7
Газовая варочная поверхность Weissgauff HGG 451 WFh белый - фото 8
Газовая варочная поверхность Weissgauff HGG 451 WFh белый - фото 9
Газовая варочная поверхность Weissgauff HGG 451 WFh белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газовая варочная поверхность
  • Газовая варочная поверхность Weissgauff HGG 451 WFh белый - фото 1
  • Газовая варочная поверхность Weissgauff HGG 451 WFh белый - фото 2
  • Газовая варочная поверхность Weissgauff HGG 451 WFh белый - фото 3
  • Газовая варочная поверхность Weissgauff HGG 451 WFh белый - фото 4
  • Газовая варочная поверхность Weissgauff HGG 451 WFh белый - фото 5
  • Газовая варочная поверхность Weissgauff HGG 451 WFh белый - фото 6
  • Газовая варочная поверхность Weissgauff HGG 451 WFh белый - фото 7
  • Газовая варочная поверхность Weissgauff HGG 451 WFh белый - фото 8
  • Газовая варочная поверхность Weissgauff HGG 451 WFh белый - фото 9
  • Газовая варочная поверхность Weissgauff HGG 451 WFh белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595871
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Характеристики

Бренд
Weissgauff
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Размеры в упаковке, см
60х40х15
Вес, кг.
12.4

Описание товара Газовая варочная панель Weissgauff HGG 451 WFh белая

Газовая варочная поверхность Weissgauff HGG 451 WFh, состоящая из 3 конфорок, установленных на панель из белого закаленного стекла, занимает минимум места на кухне и позволяет готовить сразу несколько блюд. Размеры модели для встраивания составляют 43x48 см. Одна из конфорок позволяет готовить блюда-вок или устанавливать крупную посуду за счет расширения «Тройная корона». Все горелки оснащены опцией газ-контроля, предотвращающей подачу топлива в случае угасания огня. Посуда устанавливается на чугунную решетку. Традиционное управление газовой варочной поверхностью Weissgauff HGG 451 WFh осуществляется за счет встроенного электроподжига и поворотных переключателей.

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Weissgauff HGG 451 WFh белая




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Weissgauff
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Описание
Газовая варочная поверхность Weissgauff HGG 451 WFh, состоящая из 3 конфорок, установленных на панель из белого закаленного стекла, занимает минимум места на кухне и позволяет готовить сразу несколько блюд. Размеры модели для встраивания составляют 43x48 см. Одна из конфорок позволяет готовить блюда-вок или устанавливать крупную посуду за счет расширения «Тройная корона». Все горелки оснащены опцией газ-контроля, предотвращающей подачу топлива в случае угасания огня. Посуда устанавливается на чугунную решетку. Традиционное управление газовой варочной поверхностью Weissgauff HGG 451 WFh осуществляется за счет встроенного электроподжига и поворотных переключателей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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