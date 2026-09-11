Газовая варочная панель Weissgauff HGG 451 WFh белая
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Газовая варочная панель Weissgauff HGG 451 WFh белая
Газовая варочная поверхность Weissgauff HGG 451 WFh, состоящая из 3 конфорок, установленных на панель из белого закаленного стекла, занимает минимум места на кухне и позволяет готовить сразу несколько блюд. Размеры модели для встраивания составляют 43x48 см. Одна из конфорок позволяет готовить блюда-вок или устанавливать крупную посуду за счет расширения «Тройная корона». Все горелки оснащены опцией газ-контроля, предотвращающей подачу топлива в случае угасания огня. Посуда устанавливается на чугунную решетку. Традиционное управление газовой варочной поверхностью Weissgauff HGG 451 WFh осуществляется за счет встроенного электроподжига и поворотных переключателей.
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