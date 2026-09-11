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Видеопанель HiWatch VDP-H2211 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеопанель HiWatch VDP-H2211

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Видеопанель HiWatch VDP-H2211
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеопанель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%
4 970 руб.  9 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 591172
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеопанель
Размеры в упаковке, см
5х2х1
Вес, г.
300

Описание товара Видеопанель HiWatch VDP-H2211

Видеодомофон VDP-H2211 является IP-видеодомофоном системы видеодомофонии. Удобный пользовательский интерфейс. 7 диагональный, цветной сенсорный экран с разрешением 1024x600. PoE. Просмотр видео с вызывных панелей и подключенных камер в режиме реального времени



Смотрите также: Домофония, Умный дом

Отзывы о товаре Видеопанель HiWatch VDP-H2211




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеопанель
Описание
Видеодомофон VDP-H2211 является IP-видеодомофоном системы видеодомофонии. Удобный пользовательский интерфейс. 7 диагональный, цветной сенсорный экран с разрешением 1024x600. PoE. Просмотр видео с вызывных панелей и подключенных камер в режиме реального времени


Смотрите также: Домофония, Умный дом
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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