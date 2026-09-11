Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 588506
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Описание товара Наушники Sennheiser IE 100 PRO Wireless RED 509173
Наушники Sennheiser – это идеальное сочетание передовых технологий и элегантного дизайна для настоящих ценителей качественного звука. Эти внутриканальные беспроводные наушники предлагают удобное и надежное подключение через Bluetooth, что позволяет наслаждаться музыкой и общением без проводов.
Благодаря встроенному микрофону вы сможете легко принимать звонки и оставаться всегда на связи. Независимо от того, работаете ли вы или наслаждаетесь отдыхом, Sennheiser обеспечат чистоту и четкость звука.
Представленные в стильных черном и красном цветах, наушники станут идеальным аксессуаром, подчеркивающим ваш стиль. Впечатляющая автономность — до 26 часов с зарядным кейсом — позволит вам забыть о частой подзарядке и полностью сосредоточиться на важном.
Если вы ищете наушники, которые обеспечат комфорт и качество на высшем уровне, Sennheiser – ваш идеальный выбор.
Наушники Sennheiser – это идеальное сочетание передовых технологий и элегантного дизайна для настоящих ценителей качественного звука. Эти внутриканальные беспроводные наушники предлагают удобное и надежное подключение через Bluetooth, что позволяет наслаждаться музыкой и общением без проводов.
Благодаря встроенному микрофону вы сможете легко принимать звонки и оставаться всегда на связи. Независимо от того, работаете ли вы или наслаждаетесь отдыхом, Sennheiser обеспечат чистоту и четкость звука.
Представленные в стильных черном и красном цветах, наушники станут идеальным аксессуаром, подчеркивающим ваш стиль. Впечатляющая автономность — до 26 часов с зарядным кейсом — позволит вам забыть о частой подзарядке и полностью сосредоточиться на важном.
Если вы ищете наушники, которые обеспечат комфорт и качество на высшем уровне, Sennheiser – ваш идеальный выбор.
Наушники Sennheiser IE 100 PRO Wireless RED 509173 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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