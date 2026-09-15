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The Smiths - Strangeways, Here We Come (0825646658794) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Smiths - Strangeways, Here We Come (0825646658794) виниловая пластинка

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The Smiths - Strangeways, Here We Come (0825646658794) виниловая пластинка - фото 1
The Smiths - Strangeways, Here We Come (0825646658794) виниловая пластинка - фото 2
The Smiths - Strangeways, Here We Come (0825646658794) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
FRANK SINATRA SINGS FOR ONLY THE LONELY
Жанр
Swing
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Smiths - Strangeways, Here We Come (0825646658794) виниловая пластинка - фото 1
  • The Smiths - Strangeways, Here We Come (0825646658794) виниловая пластинка - фото 2
  • The Smiths - Strangeways, Here We Come (0825646658794) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 587725
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Smiths - Strangeways, Here We Come (0825646658794) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0825646658794]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
FRANK SINATRA SINGS FOR ONLY THE LONELY
Жанр
Swing
Трек-лист
A Rush And A Push And The Land Is Ours, I Started Something I Couldnt Finish, Death Of A Disco Dancer, Girlfriend In A Coma, Stop Me If You Think Youve Heard This One Before, Last Night I Dreamt That Somebody Loved Me, Unhappy Birthday, Paint A Vulgar Picture, Death At Ones Elbow, I Wont Share You
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Smiths - Strangeways, Here We Come (0825646658794) виниловая пластинка

0825646658794, Виниловая Пластинка Smiths, The, Strangeways, Here We Come

Отзывы о товаре The Smiths - Strangeways, Here We Come (0825646658794) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0825646658794]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
FRANK SINATRA SINGS FOR ONLY THE LONELY
Жанр
Swing
Трек-лист
A Rush And A Push And The Land Is Ours, I Started Something I Couldnt Finish, Death Of A Disco Dancer, Girlfriend In A Coma, Stop Me If You Think Youve Heard This One Before, Last Night I Dreamt That Somebody Loved Me, Unhappy Birthday, Paint A Vulgar Picture, Death At Ones Elbow, I Wont Share You
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
0825646658794, Виниловая Пластинка Smiths, The, Strangeways, Here We Come
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Smiths - Strangeways, Here We Come (0825646658794) виниловая пластинка – стоимость товара 4150 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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