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Коммутатор TP-Link (TL-SG3428XMP) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор TP-Link (TL-SG3428XMP)

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
  • Коммутатор TP-Link (TL-SG3428XMP) - фото 1
  • Коммутатор TP-Link (TL-SG3428XMP) - фото 2
  • Коммутатор TP-Link (TL-SG3428XMP) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 586370
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х46х10
Вес, кг.
6.4

Описание товара Коммутатор TP-Link (TL-SG3428XMP)

Гигабитный управляемый коммутатор TP-Link TL-SG3428XMP – модель корпоративного класса, ориентированная на «обслуживание» PoE-совместимых устройств. Возможность питания по витой паре реализована на всех 24 портах Ethernet. Суммарный бюджет PoE значителен – 384 Вт. Вы не испытаете проблем с подбором IP-камер, IP-телефонов, точек доступа и другого оборудования PoE. Коммутатор TP-Link TL-SG3428XMP отличается высокоэффективной приоритизацией трафика, улучшенной сетевой безопасностью и расширенными возможностями управления. В числе дополнительных возможностей устройства, в частности – автоматическое обнаружение устройств, умный мониторинг сети и перезагрузка по расписанию. Количество портов SFP – 4. Внутренняя пропускная способность коммутатора очень высока – 128 Гбит/с. Коммутатор рассчитан на установку в стойку. Монтажные кронштейны входят в комплект поставки. Бесперебойность функционирования устройства в любых режимах помогают обеспечивать 2 вентилятора. Допустимый температурный диапазон эксплуатации коммутатора широк – от 0 до 45° C.



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Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link (TL-SG3428XMP)




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Описание
Гигабитный управляемый коммутатор TP-Link TL-SG3428XMP – модель корпоративного класса, ориентированная на «обслуживание» PoE-совместимых устройств. Возможность питания по витой паре реализована на всех 24 портах Ethernet. Суммарный бюджет PoE значителен – 384 Вт. Вы не испытаете проблем с подбором IP-камер, IP-телефонов, точек доступа и другого оборудования PoE. Коммутатор TP-Link TL-SG3428XMP отличается высокоэффективной приоритизацией трафика, улучшенной сетевой безопасностью и расширенными возможностями управления. В числе дополнительных возможностей устройства, в частности – автоматическое обнаружение устройств, умный мониторинг сети и перезагрузка по расписанию. Количество портов SFP – 4. Внутренняя пропускная способность коммутатора очень высока – 128 Гбит/с. Коммутатор рассчитан на установку в стойку. Монтажные кронштейны входят в комплект поставки. Бесперебойность функционирования устройства в любых режимах помогают обеспечивать 2 вентилятора. Допустимый температурный диапазон эксплуатации коммутатора широк – от 0 до 45° C.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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