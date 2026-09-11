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Сетевое хранилище QNAP TS-873AeU-4G купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевое хранилище QNAP TS-873AeU-4G

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Сетевое хранилище QNAP (TS-873AeU-4G) - фото 1
Сетевое хранилище QNAP (TS-873AeU-4G) - фото 2
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Сетевое хранилище QNAP (TS-873AeU-4G) - фото 5
Сетевое хранилище QNAP (TS-873AeU-4G) - фото 6
Сетевое хранилище QNAP (TS-873AeU-4G) - фото 7
Сетевое хранилище QNAP (TS-873AeU-4G) - фото 8
Сетевое хранилище QNAP (TS-873AeU-4G) - фото 9
Сетевое хранилище QNAP (TS-873AeU-4G) - фото 10
Сетевое хранилище QNAP (TS-873AeU-4G) - фото 11
Сетевое хранилище QNAP (TS-873AeU-4G) - фото 12
Сетевое хранилище QNAP (TS-873AeU-4G) - фото 13
Сетевое хранилище QNAP (TS-873AeU-4G) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое хранилище
  • Сетевое хранилище QNAP (TS-873AeU-4G) - фото 1
  • Сетевое хранилище QNAP (TS-873AeU-4G) - фото 2
  • Сетевое хранилище QNAP (TS-873AeU-4G) - фото 3
  • Сетевое хранилище QNAP (TS-873AeU-4G) - фото 4
  • Сетевое хранилище QNAP (TS-873AeU-4G) - фото 5
  • Сетевое хранилище QNAP (TS-873AeU-4G) - фото 6
  • Сетевое хранилище QNAP (TS-873AeU-4G) - фото 7
  • Сетевое хранилище QNAP (TS-873AeU-4G) - фото 8
  • Сетевое хранилище QNAP (TS-873AeU-4G) - фото 9
  • Сетевое хранилище QNAP (TS-873AeU-4G) - фото 10
  • Сетевое хранилище QNAP (TS-873AeU-4G) - фото 11
  • Сетевое хранилище QNAP (TS-873AeU-4G) - фото 12
  • Сетевое хранилище QNAP (TS-873AeU-4G) - фото 13
  • Сетевое хранилище QNAP (TS-873AeU-4G) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
433 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 586141
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Характеристики

Бренд
QNAP
Тип товара
Сетевое хранилище
Цвет
черный
Комплектация
хранилище, кабель питания, документация, кабель Ethernet, винты для крепления дисков 2.5, винты для крепления дисков 3.5
Модель процессора
AMD Ryzen V1500B
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
4 Гб
Количество отсеков для накопителей, шт
8 шт
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
22 Тб
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5", M2 2280 NVMe
Интерфейс накопителей
SATA III; NVMe PCIe Gen3 x1
Возможность горячей замены HDD
есть
Поддержка RAID
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, Single disk, RAID 50, RAID 60
Количество портов Ethernet, шт.
2
Скорость сетевого интерфейса
2.5 Гбит
Количество и тип USB
USB 3.2 Gen 1 x2, USB 3.2 Gen 1 Type-C х2
FTP-сервер
да
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Поддержка ip-видеонаблюдения
да
Потребляемая мощность
52.49
Система охлаждения
есть
Габариты (ШxВxГ),
297.4x482x89 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х53х22
Вес, кг.
10.2

Описание товара Сетевое хранилище QNAP TS-873AeU-4G

QNAP TS-873AeU-4G - стоечная версия 8-дискового NAS на AMD Ryzen V1500B, 4 ГБ DDR4 (расширяемо до большего объёма) в компактном низкопрофильном корпусе. Это решение совмещает производительность Ryzen с удобством монтажа в стойку.

Для кого и под какие задачи

Подойдёт для компаний, которым нужна производительность TS-873A, но в стоечном исполнении: центральный офисный NAS, хранилище для контейнеров и виртуальных машин, файловый и бэкап-сервер. 8 отсеков позволяют строить RAID-массивы под разные отделы и задачи без быстрой замены платформы.

Аппаратные возможности и сети

Архитектура в целом повторяет TS-873A: Ryzen V1500B, поддержка 2.5GbE и установка дополнительных сетевых карт через PCIe (в зависимости от конкретной модификации). Возможность увеличения ОЗУ делает систему гибкой по нагрузкам - от файлового хранилища до платформы под сервисы.

Важные нюансы перед покупкой

Версия AeU ориентирована на стойки и имеет более высокий уровень шума и требования к охлаждению по сравнению с Tower-моделями. Для развёртывания виртуализации и интенсивных сервисов лучше сразу планировать апгрейд оперативной памяти и наличие 2.5/10GbE-коммутаторов.

Отзывы о товаре Сетевое хранилище QNAP TS-873AeU-4G




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Характеристики
Бренд
QNAP
Тип товара
Сетевое хранилище
Цвет
черный
Комплектация
хранилище, кабель питания, документация, кабель Ethernet, винты для крепления дисков 2.5, винты для крепления дисков 3.5
Модель процессора
AMD Ryzen V1500B
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
4 Гб
Количество отсеков для накопителей, шт
8 шт
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
22 Тб
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5", M2 2280 NVMe
Интерфейс накопителей
SATA III; NVMe PCIe Gen3 x1
Развернуть
Возможность горячей замены HDD
есть
Поддержка RAID
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, Single disk, RAID 50, RAID 60
Количество портов Ethernet, шт.
2
Скорость сетевого интерфейса
2.5 Гбит
Количество и тип USB
USB 3.2 Gen 1 x2, USB 3.2 Gen 1 Type-C х2
FTP-сервер
да
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Поддержка ip-видеонаблюдения
да
Потребляемая мощность
52.49
Система охлаждения
есть
Габариты (ШxВxГ),
297.4x482x89 мм
Страна производитель
Китай
Описание

QNAP TS-873AeU-4G - стоечная версия 8-дискового NAS на AMD Ryzen V1500B, 4 ГБ DDR4 (расширяемо до большего объёма) в компактном низкопрофильном корпусе. Это решение совмещает производительность Ryzen с удобством монтажа в стойку.

Для кого и под какие задачи

Подойдёт для компаний, которым нужна производительность TS-873A, но в стоечном исполнении: центральный офисный NAS, хранилище для контейнеров и виртуальных машин, файловый и бэкап-сервер. 8 отсеков позволяют строить RAID-массивы под разные отделы и задачи без быстрой замены платформы.

Аппаратные возможности и сети

Архитектура в целом повторяет TS-873A: Ryzen V1500B, поддержка 2.5GbE и установка дополнительных сетевых карт через PCIe (в зависимости от конкретной модификации). Возможность увеличения ОЗУ делает систему гибкой по нагрузкам - от файлового хранилища до платформы под сервисы.

Важные нюансы перед покупкой

Версия AeU ориентирована на стойки и имеет более высокий уровень шума и требования к охлаждению по сравнению с Tower-моделями. Для развёртывания виртуализации и интенсивных сервисов лучше сразу планировать апгрейд оперативной памяти и наличие 2.5/10GbE-коммутаторов.

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Доставка
Отзывы


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