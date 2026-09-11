Блендер Mystery MMC-1404
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Блендер Mystery MMC-1404
Блендер Mystery MMC-1404 - компактный прибор, в полезности которого можно не сомневаться. Этой помощнице найдется место на любой кухне, ведь с ее помощью вы сможете измельчить сыр, шоколад или сушеные фрукты. Необходимая обработка ингредиентов пройдет достаточно быстро за счет оптимальной мощности, достигающей 150 Вт. Не разочарует и дизайн представленной модели, в котором сочетается элегантность и простота. Классическую белую расцветку корпуса гармонично дополняют яркие оранжевые вставки. Блендер Mystery MMC-1404 укомплектован фигурной насадкой шинковкой, благодаря которой вы сможете сделать украшения для торта или просто необычно нашинковать овощи. За пластиковым корпусом легко ухаживать: для удаления с него загрязнений достаточно вооружиться влажной тряпочкой и потратить на эту процедуру минимум времени и усилий. Острые металлические лезвия играючи справляются с измельчением, шинковкой и нарезкой даже твердых продуктов. Габариты представленной модели свидетельствуют о ее компактности - 17.5x28.5x16 см.
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