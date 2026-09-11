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Блендер стационарный BQ SB1009 Белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер стационарный BQ SB1009 Белый

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Блендер BQ SB1009 - фото 3
Блендер BQ SB1009 - фото 4
Блендер BQ SB1009 - фото 5
Блендер BQ SB1009 - фото 6
Блендер BQ SB1009 - фото 7
Блендер BQ SB1009 - фото 8
Блендер BQ SB1009 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендеры
  • Блендер BQ SB1009 - фото 1
  • Блендер BQ SB1009 - фото 2
  • Блендер BQ SB1009 - фото 3
  • Блендер BQ SB1009 - фото 4
  • Блендер BQ SB1009 - фото 5
  • Блендер BQ SB1009 - фото 6
  • Блендер BQ SB1009 - фото 7
  • Блендер BQ SB1009 - фото 8
  • Блендер BQ SB1009 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 584538
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Блендеры
Размеры в упаковке, см
37х18х16
Вес, кг.
1.4

Описание товара Блендер стационарный BQ SB1009 Белый

Блендер стационарный BQ SB1009 станет надежным помощником в приготовлении смузи, коктейлей и измельчении различных продуктов. Высокая эффективность измельчения продуктов разной твердости достигается благодаря мощному двигателю и 4-м стальным лезвиям. Для выбора интенсивности измельчения в данной модели предлагаются 2 скоростных режима и Импульсный режим, которые управляются поворотным механизмом. Прорезиненные ножки-присоски гарантируют прочную фиксацию BQ SB1009 на столешнице. Технологии защиты от перегрузки и поражения током гарантируют безопасность в пользовании прибором.

Отзывы о товаре Блендер стационарный BQ SB1009 Белый




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Блендеры
Описание
Блендер стационарный BQ SB1009 станет надежным помощником в приготовлении смузи, коктейлей и измельчении различных продуктов. Высокая эффективность измельчения продуктов разной твердости достигается благодаря мощному двигателю и 4-м стальным лезвиям. Для выбора интенсивности измельчения в данной модели предлагаются 2 скоростных режима и Импульсный режим, которые управляются поворотным механизмом. Прорезиненные ножки-присоски гарантируют прочную фиксацию BQ SB1009 на столешнице. Технологии защиты от перегрузки и поражения током гарантируют безопасность в пользовании прибором.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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