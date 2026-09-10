Блендер стационарный Kitfort 3 в 1 Kitfort КТ-3034-1 фиолетовый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендеры
Мощность, Вт
350
Основной цвет
фиолетовый
Количество скоростей
1
Объем кувшина, л
1
Максимальная скорость вращения, об/мин
22000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 458686
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендеры
Дисплей
нет
Дополнительный цвет
черный
Страна производства
Китай
Управление
механическое
Мощность, Вт
350
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Длина сетевого шнура
0.8
Основной цвет
фиолетовый
Количество скоростей
1
Комплектация
колба для охлаждения с крышкой, бутылка 600 мл, чаша блендера, насадка-кофемолка, документация, 4-лезвийный нож и 2-лезвийными блоками ножей из нержавеющей стали.
Объем кувшина, л
1
Максимальная скорость вращения, об/мин
22000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х25х18
Вес, кг.
2.08
Описание товара Блендер стационарный Kitfort 3 в 1 Kitfort КТ-3034-1 фиолетовый
Блендер «3 в 1» Kitfort КТ-3034 выполняет функции стационарного блендера с портативной бутылкой Shake&Take и кофемолки! Он подходит для смешивания фруктовых напитков, приготовления смузи, коктейлей, супов-пюре, а кофемолка справится с твёрдыми кофейными зёрнами. Блендер и кофемолка оснащены 4-лезвийными и 2-лезвийными блоками ножей. Лезвия выполнены из нержавеющей стали и отличаются своей силой, благодаря чему рубят продукты на высокой скорости вращения до 22 000 оборотов в минуту.
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Бренд
Тип товара
Блендеры
Дисплей
нет
Дополнительный цвет
черный
Страна производства
Китай
Управление
механическое
Мощность, Вт
350
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Длина сетевого шнура
0.8
Основной цвет
фиолетовый
Количество скоростей
1
Развернуть
Комплектация
колба для охлаждения с крышкой, бутылка 600 мл, чаша блендера, насадка-кофемолка, документация, 4-лезвийный нож и 2-лезвийными блоками ножей из нержавеющей стали.
Объем кувшина, л
1
Максимальная скорость вращения, об/мин
22000
Страна производитель
Китай
Блендер «3 в 1» Kitfort КТ-3034 выполняет функции стационарного блендера с портативной бутылкой Shake&Take и кофемолки! Он подходит для смешивания фруктовых напитков, приготовления смузи, коктейлей, супов-пюре, а кофемолка справится с твёрдыми кофейными зёрнами. Блендер и кофемолка оснащены 4-лезвийными и 2-лезвийными блоками ножей. Лезвия выполнены из нержавеющей стали и отличаются своей силой, благодаря чему рубят продукты на высокой скорости вращения до 22 000 оборотов в минуту.
Блендер стационарный Kitfort 3 в 1 Kitfort КТ-3034-1 фиолетовый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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