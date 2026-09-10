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Блендер стационарный Kitfort 3 в 1 Kitfort КТ-3034-1 фиолетовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер стационарный Kitfort 3 в 1 Kitfort КТ-3034-1 фиолетовый

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Блендер стационарный Kitfort 3 в 1 Kitfort КТ-3034-1 фиолетовый - фото 1
Блендер стационарный Kitfort 3 в 1 Kitfort КТ-3034-1 фиолетовый - фото 2
Блендер стационарный Kitfort 3 в 1 Kitfort КТ-3034-1 фиолетовый - фото 3
Блендер стационарный Kitfort 3 в 1 Kitfort КТ-3034-1 фиолетовый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендеры
Мощность, Вт
350
Основной цвет
фиолетовый
Количество скоростей
1
Объем кувшина, л
1
Максимальная скорость вращения, об/мин
22000
  • Блендер стационарный Kitfort 3 в 1 Kitfort КТ-3034-1 фиолетовый - фото 1
  • Блендер стационарный Kitfort 3 в 1 Kitfort КТ-3034-1 фиолетовый - фото 2
  • Блендер стационарный Kitfort 3 в 1 Kitfort КТ-3034-1 фиолетовый - фото 3
  • Блендер стационарный Kitfort 3 в 1 Kitfort КТ-3034-1 фиолетовый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 458686
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Блендеры
Дисплей
нет
Дополнительный цвет
черный
Страна производства
Китай
Управление
механическое
Мощность, Вт
350
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Длина сетевого шнура
0.8
Основной цвет
фиолетовый
Количество скоростей
1
Комплектация
колба для охлаждения с крышкой, бутылка 600 мл, чаша блендера, насадка-кофемолка, документация, 4-лезвийный нож и 2-лезвийными блоками ножей из нержавеющей стали.
Объем кувшина, л
1
Максимальная скорость вращения, об/мин
22000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х25х18
Вес, кг.
2.08

Описание товара Блендер стационарный Kitfort 3 в 1 Kitfort КТ-3034-1 фиолетовый

Блендер «3 в 1» Kitfort КТ-3034 выполняет функции стационарного блендера с портативной бутылкой Shake&amp;Take и кофемолки! Он подходит для смешивания фруктовых напитков, приготовления смузи, коктейлей, супов-пюре, а кофемолка справится с твёрдыми кофейными зёрнами. Блендер и кофемолка оснащены 4-лезвийными и 2-лезвийными блоками ножей. Лезвия выполнены из нержавеющей стали и отличаются своей силой, благодаря чему рубят продукты на высокой скорости вращения до 22 000 оборотов в минуту.

Отзывы о товаре Блендер стационарный Kitfort 3 в 1 Kitfort КТ-3034-1 фиолетовый




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Блендеры
Дисплей
нет
Дополнительный цвет
черный
Страна производства
Китай
Управление
механическое
Мощность, Вт
350
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Длина сетевого шнура
0.8
Основной цвет
фиолетовый
Количество скоростей
1
Развернуть
Комплектация
колба для охлаждения с крышкой, бутылка 600 мл, чаша блендера, насадка-кофемолка, документация, 4-лезвийный нож и 2-лезвийными блоками ножей из нержавеющей стали.
Объем кувшина, л
1
Максимальная скорость вращения, об/мин
22000
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер «3 в 1» Kitfort КТ-3034 выполняет функции стационарного блендера с портативной бутылкой Shake&amp;Take и кофемолки! Он подходит для смешивания фруктовых напитков, приготовления смузи, коктейлей, супов-пюре, а кофемолка справится с твёрдыми кофейными зёрнами. Блендер и кофемолка оснащены 4-лезвийными и 2-лезвийными блоками ножей. Лезвия выполнены из нержавеющей стали и отличаются своей силой, благодаря чему рубят продукты на высокой скорости вращения до 22 000 оборотов в минуту.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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