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Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERWAS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERWAS

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Микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERWAS - фото 1
Микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERWAS - фото 2
Микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERWAS - фото 3
Микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERWAS - фото 4
Микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERWAS - фото 5
Микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERWAS - фото 6
Микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERWAS - фото 7
Микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERWAS - фото 8
Микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERWAS - фото 9
Микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERWAS - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
  • Микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERWAS - фото 1
  • Микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERWAS - фото 2
  • Микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERWAS - фото 3
  • Микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERWAS - фото 4
  • Микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERWAS - фото 5
  • Микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERWAS - фото 6
  • Микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERWAS - фото 7
  • Микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERWAS - фото 8
  • Микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERWAS - фото 9
  • Микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERWAS - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 584520
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Характеристики

Бренд
Maunfeld
Тип товара
Микроволновые печи
Размеры в упаковке, см
52х51х33
Вес, кг.
14.72

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERWAS

Корпус встраиваемой микроволновой печи MAUNFELD JBMO.20.5ERWAS изготовлен в винтажном дизайне. Его лицевая панель создана из эмалированной стали. Покрытие 20-литровой камеры выполнено из нержавеющей стали, поэтому оно не боится нагрева и даже продолжительной готовки. Учитывая, что прибор способен не только разогревать еду, но и запекать/варить ее, это очень актуально. Для этого он имеет 800-ватнный кварцевый гриль. Внутри камеры работает галогенное освещение. Дверца встраиваемой микроволновой печи MAUNFELD JBMO.20.5ERWAS открывается за счет ручки налево. Управлять работой прибора удобно за счет 30-минутного таймера и поворотного переключателя.

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERWAS




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Характеристики
Бренд
Maunfeld
Тип товара
Микроволновые печи
Описание
Корпус встраиваемой микроволновой печи MAUNFELD JBMO.20.5ERWAS изготовлен в винтажном дизайне. Его лицевая панель создана из эмалированной стали. Покрытие 20-литровой камеры выполнено из нержавеющей стали, поэтому оно не боится нагрева и даже продолжительной готовки. Учитывая, что прибор способен не только разогревать еду, но и запекать/варить ее, это очень актуально. Для этого он имеет 800-ватнный кварцевый гриль. Внутри камеры работает галогенное освещение. Дверца встраиваемой микроволновой печи MAUNFELD JBMO.20.5ERWAS открывается за счет ручки налево. Управлять работой прибора удобно за счет 30-минутного таймера и поворотного переключателя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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