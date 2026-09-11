Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL623MS3
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 584496
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроволновые печи
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х51х33
Вес, кг.
14
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL623MS3
Микроволновая печь Bosch BFL623MS3 является встраиваемой моделью и выполнена в черном цвете. В модели присутствует 5 ступеней регулировки мощности, максимальная — 800 Вт, этого достаточно, чтобы быстро разогреть практически любое блюдо. Простые и удобные поворотные переключатели Rotary Control позволяют управлять устройством с комфортом, а автоматическое защитное отключение в зависимости от выставленной температуры и времени работы обеспечит дополнительную безопасность при эксплуатации.
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Микроволновая печь Bosch BFL623MS3 является встраиваемой моделью и выполнена в черном цвете. В модели присутствует 5 ступеней регулировки мощности, максимальная — 800 Вт, этого достаточно, чтобы быстро разогреть практически любое блюдо. Простые и удобные поворотные переключатели Rotary Control позволяют управлять устройством с комфортом, а автоматическое защитное отключение в зависимости от выставленной температуры и времени работы обеспечит дополнительную безопасность при эксплуатации.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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