Индукционная варочная панель Weissgauff HI 412 H черная
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Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Мощность
4000
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 583771
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Мощность
4000
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Размер ниши для встраивания
56.5x36 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
610 x 58 x 410 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х51х15
Вес, кг.
7.9
Описание товара Индукционная варочная панель Weissgauff HI 412 H черная
Электрическая варочная панель, тип конфорок индукционные, количество конфорок 2, материал поверхности стеклокерамика, управление: сенсорное управление, режим Booster, особенности: защита от детей, защитное отключение, индикатор остаточного тепла, сенсор наличия посуды, таймер , ширина встраивания 56.5 см.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Мощность
4000
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
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Размер ниши для встраивания
56.5x36 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
610 x 58 x 410 мм
Страна производитель
Китай
Электрическая варочная панель, тип конфорок индукционные, количество конфорок 2, материал поверхности стеклокерамика, управление: сенсорное управление, режим Booster, особенности: защита от детей, защитное отключение, индикатор остаточного тепла, сенсор наличия посуды, таймер , ширина встраивания 56.5 см.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
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