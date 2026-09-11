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Ноутбук HP 450 G9 (6S7S2EA) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук HP 450 G9 (6S7S2EA)

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Ноутбук HP 450 G9 (6S7S2EA) - фото 1
Ноутбук HP 450 G9 (6S7S2EA) - фото 2
Ноутбук HP 450 G9 (6S7S2EA) - фото 3
Ноутбук HP 450 G9 (6S7S2EA) - фото 4
Ноутбук HP 450 G9 (6S7S2EA) - фото 5
Ноутбук HP 450 G9 (6S7S2EA) - фото 6
Ноутбук HP 450 G9 (6S7S2EA) - фото 7
Ноутбук HP 450 G9 (6S7S2EA) - фото 8
Ноутбук HP 450 G9 (6S7S2EA) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP 450 G9
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук HP 450 G9 (6S7S2EA) - фото 1
  • Ноутбук HP 450 G9 (6S7S2EA) - фото 2
  • Ноутбук HP 450 G9 (6S7S2EA) - фото 3
  • Ноутбук HP 450 G9 (6S7S2EA) - фото 4
  • Ноутбук HP 450 G9 (6S7S2EA) - фото 5
  • Ноутбук HP 450 G9 (6S7S2EA) - фото 6
  • Ноутбук HP 450 G9 (6S7S2EA) - фото 7
  • Ноутбук HP 450 G9 (6S7S2EA) - фото 8
  • Ноутбук HP 450 G9 (6S7S2EA) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-56%
55 900 руб.  127 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 583432
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP 450 G9
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
Intel Core i7-1255U
Частота процессора, ГГц
3.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce MX570
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
2
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
51 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х30х7
Вес, г.
250

Описание товара Ноутбук HP 450 G9 (6S7S2EA)

Для кого и под какие задачи

HP 450 G9 представляет собой сбалансированный бизнес-ноутбук, ориентированный на офисных сотрудников, менеджеров и специалистов, работающих с документами, таблицами и презентациями. Производительная конфигурация с процессором Intel Core i5 12-го поколения отлично справляется с многозадачностью в офисных приложениях, браузером с множеством вкладок и базовой обработкой медиафайлов. Модель подходит как для стационарной работы в офисе, так и для мобильного использования на встречах или в командировках.

Процессор, видеокарта и производительность

Ноутбук оснащен процессором Intel Core i5-1235U с 10 ядрами (2 производительных и 8 энергоэффективных) и поддержкой 12 потоков, что обеспечивает уверенную производительность в офисных задачах и веб-серфинге. Встроенная графика Intel Iris Xe достаточна для работы с документами, просмотра видео и несложных графических задач, хотя для серьезных игр или профессионального 3D-моделирования её возможностей недостаточно.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и комфортные углы обзора. Матовое покрытие эффективно борется с бликами при работе в ярко освещенном помещении или на улице. Экран хорошо подходит для работы с текстами, таблицами и презентациями, а также для просмотра видеоконтента в перерывах.

Память, накопители и расширение

В конфигурации установлено 16 ГБ оперативной памяти DDR4, что более чем достаточно для комфортной работы с множеством приложений одновременно. Твердотельный накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения рабочих файлов. При необходимости систему хранения можно расширить, используя дополнительные слоты.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в строгом деловом стиле с качественными материалами, обеспечивающими надежную защиту внутренних компонентов. Вес около 1.74 кг и толщина корпуса делают устройство достаточно мобильным для ежедневной переноски. Система охлаждения эффективно справляется с температурным режимом в офисных задачах, сохраняя низкий уровень шума. Батарея обеспечивает до 8-9 часов автономной работы при умеренных нагрузках.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оборудован всеми необходимыми для бизнес-использования портами, включая USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешнего монитора, и сетевой разъем RJ-45 для стабильного проводного подключения. Поддержка современных стандартов Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0 обеспечивает надежное беспроводное соединение. Клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами, а встроенный модуль TPM повышает безопасность корпоративных данных.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что встроенная графика ограничивает возможности в играх и профессиональных графических приложениях. Матовый экран, хоть и практичен, может казаться менее контрастным по сравнению с глянцевыми аналогами. Рекомендуется тем, кто ищет надежный рабочий ноутбук с хорошей производительностью в офисных задачах, качественной сборкой и достойной автономностью. Если же планируется работа с графикой или играми, стоит рассмотреть модели с дискретной видеокартой.

Отзывы о товаре Ноутбук HP 450 G9 (6S7S2EA)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP 450 G9
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
Intel Core i7-1255U
Частота процессора, ГГц
3.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce MX570
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
2
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
51 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

HP 450 G9 представляет собой сбалансированный бизнес-ноутбук, ориентированный на офисных сотрудников, менеджеров и специалистов, работающих с документами, таблицами и презентациями. Производительная конфигурация с процессором Intel Core i5 12-го поколения отлично справляется с многозадачностью в офисных приложениях, браузером с множеством вкладок и базовой обработкой медиафайлов. Модель подходит как для стационарной работы в офисе, так и для мобильного использования на встречах или в командировках.

Процессор, видеокарта и производительность

Ноутбук оснащен процессором Intel Core i5-1235U с 10 ядрами (2 производительных и 8 энергоэффективных) и поддержкой 12 потоков, что обеспечивает уверенную производительность в офисных задачах и веб-серфинге. Встроенная графика Intel Iris Xe достаточна для работы с документами, просмотра видео и несложных графических задач, хотя для серьезных игр или профессионального 3D-моделирования её возможностей недостаточно.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и комфортные углы обзора. Матовое покрытие эффективно борется с бликами при работе в ярко освещенном помещении или на улице. Экран хорошо подходит для работы с текстами, таблицами и презентациями, а также для просмотра видеоконтента в перерывах.

Память, накопители и расширение

В конфигурации установлено 16 ГБ оперативной памяти DDR4, что более чем достаточно для комфортной работы с множеством приложений одновременно. Твердотельный накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения рабочих файлов. При необходимости систему хранения можно расширить, используя дополнительные слоты.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в строгом деловом стиле с качественными материалами, обеспечивающими надежную защиту внутренних компонентов. Вес около 1.74 кг и толщина корпуса делают устройство достаточно мобильным для ежедневной переноски. Система охлаждения эффективно справляется с температурным режимом в офисных задачах, сохраняя низкий уровень шума. Батарея обеспечивает до 8-9 часов автономной работы при умеренных нагрузках.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оборудован всеми необходимыми для бизнес-использования портами, включая USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешнего монитора, и сетевой разъем RJ-45 для стабильного проводного подключения. Поддержка современных стандартов Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0 обеспечивает надежное беспроводное соединение. Клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами, а встроенный модуль TPM повышает безопасность корпоративных данных.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что встроенная графика ограничивает возможности в играх и профессиональных графических приложениях. Матовый экран, хоть и практичен, может казаться менее контрастным по сравнению с глянцевыми аналогами. Рекомендуется тем, кто ищет надежный рабочий ноутбук с хорошей производительностью в офисных задачах, качественной сборкой и достойной автономностью. Если же планируется работа с графикой или играми, стоит рассмотреть модели с дискретной видеокартой.

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Отзывы


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