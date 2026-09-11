Ноутбук HP 450 G9 (6S7S2EA)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук HP 450 G9 (6S7S2EA)
Для кого и под какие задачи
HP 450 G9 представляет собой сбалансированный бизнес-ноутбук, ориентированный на офисных сотрудников, менеджеров и специалистов, работающих с документами, таблицами и презентациями. Производительная конфигурация с процессором Intel Core i5 12-го поколения отлично справляется с многозадачностью в офисных приложениях, браузером с множеством вкладок и базовой обработкой медиафайлов. Модель подходит как для стационарной работы в офисе, так и для мобильного использования на встречах или в командировках.
Процессор, видеокарта и производительность
Ноутбук оснащен процессором Intel Core i5-1235U с 10 ядрами (2 производительных и 8 энергоэффективных) и поддержкой 12 потоков, что обеспечивает уверенную производительность в офисных задачах и веб-серфинге. Встроенная графика Intel Iris Xe достаточна для работы с документами, просмотра видео и несложных графических задач, хотя для серьезных игр или профессионального 3D-моделирования её возможностей недостаточно.
Экран и комфорт работы
15.6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и комфортные углы обзора. Матовое покрытие эффективно борется с бликами при работе в ярко освещенном помещении или на улице. Экран хорошо подходит для работы с текстами, таблицами и презентациями, а также для просмотра видеоконтента в перерывах.
Память, накопители и расширение
В конфигурации установлено 16 ГБ оперативной памяти DDR4, что более чем достаточно для комфортной работы с множеством приложений одновременно. Твердотельный накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения рабочих файлов. При необходимости систему хранения можно расширить, используя дополнительные слоты.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ноутбука выполнен в строгом деловом стиле с качественными материалами, обеспечивающими надежную защиту внутренних компонентов. Вес около 1.74 кг и толщина корпуса делают устройство достаточно мобильным для ежедневной переноски. Система охлаждения эффективно справляется с температурным режимом в офисных задачах, сохраняя низкий уровень шума. Батарея обеспечивает до 8-9 часов автономной работы при умеренных нагрузках.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оборудован всеми необходимыми для бизнес-использования портами, включая USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешнего монитора, и сетевой разъем RJ-45 для стабильного проводного подключения. Поддержка современных стандартов Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0 обеспечивает надежное беспроводное соединение. Клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами, а встроенный модуль TPM повышает безопасность корпоративных данных.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что встроенная графика ограничивает возможности в играх и профессиональных графических приложениях. Матовый экран, хоть и практичен, может казаться менее контрастным по сравнению с глянцевыми аналогами. Рекомендуется тем, кто ищет надежный рабочий ноутбук с хорошей производительностью в офисных задачах, качественной сборкой и достойной автономностью. Если же планируется работа с графикой или играми, стоит рассмотреть модели с дискретной видеокартой.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Серебристый, Intel Core i7, Для программирования, Для 3d моделирования, Без ОС, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 54 200 руб.13550 руб. в СплитНоутбук CBR LP-15106 15.6" FHD IPS i5-1235U 16Gb 512Gb SSD Inte...
-
В наличииЦена 55 340 руб.13835 руб. в СплитAcer Aspire Lite AL17-31P-3498 [NX.DDVCD.001] Silver 17.3" {FHD ...
-
В наличииЦена 57 640 руб.14410 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ4328 Ryzen 5 40 16Gb SSD51...
-
В наличииЦена 57 960 руб.14490 руб. в СплитНоутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 60 330 руб.15083 руб. в СплитAcer Swift SFL16-51M [NX.D3UCD.003] Silver 16"{WUXGA Ultra 5 11...
-
В наличииЦена 61 760 руб.15440 руб. в СплитНоутбук Asus ExpertBook P1 P1503CVA-I58512BDD Core 5 210H 8Gb SS...
-
В наличииЦена 61 760 руб.15440 руб. в СплитНоутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-I58512BDD 15.6" FHD 5 12...
-
В наличииЦена 61 920 руб.15480 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-586N Intel Core i5-1334U/16...
-
В наличииЦена 62 390 руб.15598 руб. в СплитНоутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4055 Intel Core 5 120U/16Gb (...
-
В наличииЦена 62 560 руб.15640 руб. в СплитLenovo ThinkBook 16 G8 IRL [21SH002RGP] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) 16" {WU...
-
В наличииЦена 63 500 руб.15875 руб. в СплитНоутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6" Core i5-13420H 16Gb, SSD 512Gb B...
-
В наличииЦена 63 750 руб. 97 190 руб.15938 руб. в СплитНоутбук HP EliteBook 640 G10 14" (818C3EA)
Для кого и под какие задачи
HP 450 G9 представляет собой сбалансированный бизнес-ноутбук, ориентированный на офисных сотрудников, менеджеров и специалистов, работающих с документами, таблицами и презентациями. Производительная конфигурация с процессором Intel Core i5 12-го поколения отлично справляется с многозадачностью в офисных приложениях, браузером с множеством вкладок и базовой обработкой медиафайлов. Модель подходит как для стационарной работы в офисе, так и для мобильного использования на встречах или в командировках.
Процессор, видеокарта и производительность
Ноутбук оснащен процессором Intel Core i5-1235U с 10 ядрами (2 производительных и 8 энергоэффективных) и поддержкой 12 потоков, что обеспечивает уверенную производительность в офисных задачах и веб-серфинге. Встроенная графика Intel Iris Xe достаточна для работы с документами, просмотра видео и несложных графических задач, хотя для серьезных игр или профессионального 3D-моделирования её возможностей недостаточно.
Экран и комфорт работы
15.6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и комфортные углы обзора. Матовое покрытие эффективно борется с бликами при работе в ярко освещенном помещении или на улице. Экран хорошо подходит для работы с текстами, таблицами и презентациями, а также для просмотра видеоконтента в перерывах.
Память, накопители и расширение
В конфигурации установлено 16 ГБ оперативной памяти DDR4, что более чем достаточно для комфортной работы с множеством приложений одновременно. Твердотельный накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения рабочих файлов. При необходимости систему хранения можно расширить, используя дополнительные слоты.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ноутбука выполнен в строгом деловом стиле с качественными материалами, обеспечивающими надежную защиту внутренних компонентов. Вес около 1.74 кг и толщина корпуса делают устройство достаточно мобильным для ежедневной переноски. Система охлаждения эффективно справляется с температурным режимом в офисных задачах, сохраняя низкий уровень шума. Батарея обеспечивает до 8-9 часов автономной работы при умеренных нагрузках.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оборудован всеми необходимыми для бизнес-использования портами, включая USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешнего монитора, и сетевой разъем RJ-45 для стабильного проводного подключения. Поддержка современных стандартов Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0 обеспечивает надежное беспроводное соединение. Клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами, а встроенный модуль TPM повышает безопасность корпоративных данных.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что встроенная графика ограничивает возможности в играх и профессиональных графических приложениях. Матовый экран, хоть и практичен, может казаться менее контрастным по сравнению с глянцевыми аналогами. Рекомендуется тем, кто ищет надежный рабочий ноутбук с хорошей производительностью в офисных задачах, качественной сборкой и достойной автономностью. Если же планируется работа с графикой или играми, стоит рассмотреть модели с дискретной видеокартой.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Серебристый, Intel Core i7, Для программирования, Для 3d моделирования, Без ОС, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук HP 450 G9 (6S7S2EA)