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Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1072XRU Intel Core 5 120U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.7kg (9S7-15S111-1072) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1072XRU Intel Core 5 120U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.7kg (9S7-15S111-1072)

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Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1072XRU Intel Core 5 120U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.7kg (9S7-15S111-1072) - фото 1
Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1072XRU Intel Core 5 120U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.7kg (9S7-15S111-1072) - фото 2
Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1072XRU Intel Core 5 120U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.7kg (9S7-15S111-1072) - фото 3
Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1072XRU Intel Core 5 120U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.7kg (9S7-15S111-1072) - фото 4
Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1072XRU Intel Core 5 120U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.7kg (9S7-15S111-1072) - фото 5
Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1072XRU Intel Core 5 120U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.7kg (9S7-15S111-1072) - фото 6
Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1072XRU Intel Core 5 120U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.7kg (9S7-15S111-1072) - фото 7
Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1072XRU Intel Core 5 120U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.7kg (9S7-15S111-1072) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Modern 15
Операционная система
DOS
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1072XRU Intel Core 5 120U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.7kg (9S7-15S111-1072) - фото 1
  • Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1072XRU Intel Core 5 120U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.7kg (9S7-15S111-1072) - фото 2
  • Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1072XRU Intel Core 5 120U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.7kg (9S7-15S111-1072) - фото 3
  • Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1072XRU Intel Core 5 120U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.7kg (9S7-15S111-1072) - фото 4
  • Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1072XRU Intel Core 5 120U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.7kg (9S7-15S111-1072) - фото 5
  • Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1072XRU Intel Core 5 120U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.7kg (9S7-15S111-1072) - фото 6
  • Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1072XRU Intel Core 5 120U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.7kg (9S7-15S111-1072) - фото 7
  • Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1072XRU Intel Core 5 120U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.7kg (9S7-15S111-1072) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
66 520 руб. 
Начислим 1065 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733969
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1072XRU Intel Core 5 120U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.7kg (9S7-15S111-1072)
66 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Modern 15
Операционная система
DOS
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
120U
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
46.8 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х30х8
Вес, кг.
2.8

Описание товара Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1072XRU Intel Core 5 120U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.7kg (9S7-15S111-1072)

Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1072XRU Intel Core 5 120U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.7kg (9S7-15S111-1072)

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1072XRU Intel Core 5 120U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.7kg (9S7-15S111-1072)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Modern 15
Операционная система
DOS
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
120U
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
46.8 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1072XRU Intel Core 5 120U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.7kg (9S7-15S111-1072)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1072XRU Intel Core 5 120U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.7kg (9S7-15S111-1072) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 66520 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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