Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1072XRU Intel Core 5 120U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.7kg (9S7-15S111-1072)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Modern 15
Операционная система
DOS
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
66 520 руб.
В наличии
Код товара: 733969
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66 520 руб.
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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Modern 15
Операционная система
DOS
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
120U
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
46.8 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х30х8
Вес, кг.
2.8
Описание товара Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1072XRU Intel Core 5 120U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.7kg (9S7-15S111-1072)
Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1072XRU Intel Core 5 120U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.7kg (9S7-15S111-1072)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Modern 15
Операционная система
DOS
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
120U
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
46.8 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1072XRU Intel Core 5 120U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.7kg (9S7-15S111-1072)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Intel Core i5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Intel Core i5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1072XRU Intel Core 5 120U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.7kg (9S7-15S111-1072) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 66520 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук MSI Modern 15 F1MG-1072XRU Intel Core 5 120U/16Gb (1*16 D4)/SSD512Gb/UMA/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Grey/1.7kg (9S7-15S111-1072)