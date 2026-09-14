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Ноутбук Maibenben B116C 16" IPS Ryzen 5 7640HS 16Gb/512SSD Gb Silver Win 11Pro (B116C-R576UMF1SPSRE2) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Maibenben B116C 16" IPS Ryzen 5 7640HS 16Gb/512SSD Gb Silver Win 11Pro (B116C-R576UMF1SPSRE2)

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Ноутбук Maibenben B116C 16&quot; IPS Ryzen 5 7640HS 16Gb/512SSD Gb Silver Win 11Pro (B116C-R576UMF1SPSRE2) - фото 1
Ноутбук Maibenben B116C 16&quot; IPS Ryzen 5 7640HS 16Gb/512SSD Gb Silver Win 11Pro (B116C-R576UMF1SPSRE2) - фото 2
Ноутбук Maibenben B116C 16&quot; IPS Ryzen 5 7640HS 16Gb/512SSD Gb Silver Win 11Pro (B116C-R576UMF1SPSRE2) - фото 3
Ноутбук Maibenben B116C 16&quot; IPS Ryzen 5 7640HS 16Gb/512SSD Gb Silver Win 11Pro (B116C-R576UMF1SPSRE2) - фото 4
Ноутбук Maibenben B116C 16&quot; IPS Ryzen 5 7640HS 16Gb/512SSD Gb Silver Win 11Pro (B116C-R576UMF1SPSRE2) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Maibenben B116C
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Maibenben B116C 16&quot; IPS Ryzen 5 7640HS 16Gb/512SSD Gb Silver Win 11Pro (B116C-R576UMF1SPSRE2) - фото 1
  • Ноутбук Maibenben B116C 16&quot; IPS Ryzen 5 7640HS 16Gb/512SSD Gb Silver Win 11Pro (B116C-R576UMF1SPSRE2) - фото 2
  • Ноутбук Maibenben B116C 16&quot; IPS Ryzen 5 7640HS 16Gb/512SSD Gb Silver Win 11Pro (B116C-R576UMF1SPSRE2) - фото 3
  • Ноутбук Maibenben B116C 16&quot; IPS Ryzen 5 7640HS 16Gb/512SSD Gb Silver Win 11Pro (B116C-R576UMF1SPSRE2) - фото 4
  • Ноутбук Maibenben B116C 16&quot; IPS Ryzen 5 7640HS 16Gb/512SSD Gb Silver Win 11Pro (B116C-R576UMF1SPSRE2) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
56 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735339
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Характеристики

Бренд
Maibenben
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben B116C
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7640HS
Частота процессора, ГГц
4.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 760M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
62 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х35х9
Вес, кг.
2.83

Описание товара Ноутбук Maibenben B116C 16" IPS Ryzen 5 7640HS 16Gb/512SSD Gb Silver Win 11Pro (B116C-R576UMF1SPSRE2)

Maibenben воплощает баланс между мощью и лёгкостью — вес 1,89 кг делает этот ноутбук удобным спутником для путешествий и работы вне офиса. Впечатляющий 16-дюймовый экран с IPS-матрицей и разрешением 1920x1200 дарит сочную, чёткую картинку, комфортную для многозадачности и развлечений. Частота обновления экрана — 60 Гц — обеспечивает мягкость переходов во всех сценариях. Сердце устройства — процессор AMD Ryzen 5, который отлично справляется с современной работой и учёбой, а оперативная память DDR5 обеспечивает высокую скорость отклика. Лаконичный серебристый цвет в пластиковом корпусе придаёт стильный, современный вид. Аккумулятор Li-Pol поможет дольше работать без подзарядки, а наличие USB 2.0 позволит подключать необходимые аксессуары. Операционная система Windows 11 Pro открывает широкие возможности для бизнеса и личных задач.

Отзывы о товаре Ноутбук Maibenben B116C 16" IPS Ryzen 5 7640HS 16Gb/512SSD Gb Silver Win 11Pro (B116C-R576UMF1SPSRE2)




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Характеристики
Бренд
Maibenben
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben B116C
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Развернуть
Модель процессора
7640HS
Частота процессора, ГГц
4.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 760M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
62 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Maibenben воплощает баланс между мощью и лёгкостью — вес 1,89 кг делает этот ноутбук удобным спутником для путешествий и работы вне офиса. Впечатляющий 16-дюймовый экран с IPS-матрицей и разрешением 1920x1200 дарит сочную, чёткую картинку, комфортную для многозадачности и развлечений. Частота обновления экрана — 60 Гц — обеспечивает мягкость переходов во всех сценариях. Сердце устройства — процессор AMD Ryzen 5, который отлично справляется с современной работой и учёбой, а оперативная память DDR5 обеспечивает высокую скорость отклика. Лаконичный серебристый цвет в пластиковом корпусе придаёт стильный, современный вид. Аккумулятор Li-Pol поможет дольше работать без подзарядки, а наличие USB 2.0 позволит подключать необходимые аксессуары. Операционная система Windows 11 Pro открывает широкие возможности для бизнеса и личных задач.
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Доставка
Отзывы


Ноутбук Maibenben B116C 16" IPS Ryzen 5 7640HS 16Gb/512SSD Gb Silver Win 11Pro (B116C-R576UMF1SPSRE2) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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