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Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X MitchellG-W5651 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (53014QLA) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X MitchellG-W5651 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (53014QLA)

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Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X MitchellG-W5651 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (53014QLA) - фото 1
Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X MitchellG-W5651 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (53014QLA) - фото 2
Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X MitchellG-W5651 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (53014QLA) - фото 3
Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X MitchellG-W5651 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (53014QLA) - фото 4
Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X MitchellG-W5651 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (53014QLA) - фото 5
Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X MitchellG-W5651 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (53014QLA) - фото 6
Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X MitchellG-W5651 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (53014QLA) - фото 7
Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X MitchellG-W5651 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (53014QLA) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Huawei MateBook D 16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X MitchellG-W5651 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (53014QLA) - фото 1
  • Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X MitchellG-W5651 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (53014QLA) - фото 2
  • Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X MitchellG-W5651 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (53014QLA) - фото 3
  • Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X MitchellG-W5651 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (53014QLA) - фото 4
  • Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X MitchellG-W5651 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (53014QLA) - фото 5
  • Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X MitchellG-W5651 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (53014QLA) - фото 6
  • Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X MitchellG-W5651 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (53014QLA) - фото 7
  • Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X MitchellG-W5651 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (53014QLA) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
66 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734423
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Huawei MateBook D 16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4X
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х32х7
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X MitchellG-W5651 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (53014QLA)

Представляем вашему вниманию стильный и функциональный ноутбук от Huawei, который идеально подойдет как для работы, так и для развлечений. Этот ноутбук оснащен передовыми технологиями и впечатляющими характеристиками, что делает его отличным выбором для современных пользователей. С высококачественным 16-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200, выполненным на базе IPS-матрицы, вы сможете наслаждаться яркой и насыщенной картинкой с широкими углами обзора. Обладая тонкими рамками, экран прекрасно подходит для многозадачности и максимального погружения в мультимедийные задачи. Ноутбук оборудован производительным процессором от Intel и мощным графическим контроллером Intel Iris Xe Graphics, чтобы обеспечить плавную работу и быструю обработку сложных графических задач. Объем оперативной памяти составляет 16 Гб типа LPDDR4X, что гарантирует высокую скорость работы и возможность комфортно пользоваться сразу несколькими приложениями. Для пользователей, которые ценят безопасность и удобство, в ноутбуке предусмотрена функция сканирования отпечатка пальца, что обеспечивает быстрый и безопасный доступ к системе. Кроме того, модель предлагает просторное хранилище в виде SSD-накопителя объемом 512 Гб, позволяя хранить множество файлов и данных. Ноутбук изготовлен из прочного и стильного металлического корпуса черного цвета, который не только придает устройству элегантный вид, но и обеспечивает долговечность. При весе всего 1,7 кг и оснащении экономичным литий-полимерным аккумулятором, устройство удобно брать с собой в поездки и использовать в течение длительного времени без подзарядки. Поддержка Bluetooth версии v5.1 обеспечивает быстрое и надежное подключение к внешним устройствам, а наличие различных портов расширяет возможности подключения. Данный ноутбук предоставляет свободу выбора операционной системы, так как поставляется без предустановленной ОС, предоставляя возможность выбрать подходящее именно вам программное обеспечение. Это идеальное решение для тех, кто ищет надежный и высокопроизводительный ноутбук с современными техническими характеристиками и стильным дизайном.

Отзывы о товаре Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X MitchellG-W5651 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (53014QLA)




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Huawei MateBook D 16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4X
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию стильный и функциональный ноутбук от Huawei, который идеально подойдет как для работы, так и для развлечений. Этот ноутбук оснащен передовыми технологиями и впечатляющими характеристиками, что делает его отличным выбором для современных пользователей. С высококачественным 16-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200, выполненным на базе IPS-матрицы, вы сможете наслаждаться яркой и насыщенной картинкой с широкими углами обзора. Обладая тонкими рамками, экран прекрасно подходит для многозадачности и максимального погружения в мультимедийные задачи. Ноутбук оборудован производительным процессором от Intel и мощным графическим контроллером Intel Iris Xe Graphics, чтобы обеспечить плавную работу и быструю обработку сложных графических задач. Объем оперативной памяти составляет 16 Гб типа LPDDR4X, что гарантирует высокую скорость работы и возможность комфортно пользоваться сразу несколькими приложениями. Для пользователей, которые ценят безопасность и удобство, в ноутбуке предусмотрена функция сканирования отпечатка пальца, что обеспечивает быстрый и безопасный доступ к системе. Кроме того, модель предлагает просторное хранилище в виде SSD-накопителя объемом 512 Гб, позволяя хранить множество файлов и данных. Ноутбук изготовлен из прочного и стильного металлического корпуса черного цвета, который не только придает устройству элегантный вид, но и обеспечивает долговечность. При весе всего 1,7 кг и оснащении экономичным литий-полимерным аккумулятором, устройство удобно брать с собой в поездки и использовать в течение длительного времени без подзарядки. Поддержка Bluetooth версии v5.1 обеспечивает быстрое и надежное подключение к внешним устройствам, а наличие различных портов расширяет возможности подключения. Данный ноутбук предоставляет свободу выбора операционной системы, так как поставляется без предустановленной ОС, предоставляя возможность выбрать подходящее именно вам программное обеспечение. Это идеальное решение для тех, кто ищет надежный и высокопроизводительный ноутбук с современными техническими характеристиками и стильным дизайном.
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Отзывы


Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X MitchellG-W5651 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (53014QLA) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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