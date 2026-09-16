Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X MitchellG-W5651 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (53014QLA)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X MitchellG-W5651 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (53014QLA)
Представляем вашему вниманию стильный и функциональный ноутбук от Huawei, который идеально подойдет как для работы, так и для развлечений. Этот ноутбук оснащен передовыми технологиями и впечатляющими характеристиками, что делает его отличным выбором для современных пользователей. С высококачественным 16-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200, выполненным на базе IPS-матрицы, вы сможете наслаждаться яркой и насыщенной картинкой с широкими углами обзора. Обладая тонкими рамками, экран прекрасно подходит для многозадачности и максимального погружения в мультимедийные задачи. Ноутбук оборудован производительным процессором от Intel и мощным графическим контроллером Intel Iris Xe Graphics, чтобы обеспечить плавную работу и быструю обработку сложных графических задач. Объем оперативной памяти составляет 16 Гб типа LPDDR4X, что гарантирует высокую скорость работы и возможность комфортно пользоваться сразу несколькими приложениями. Для пользователей, которые ценят безопасность и удобство, в ноутбуке предусмотрена функция сканирования отпечатка пальца, что обеспечивает быстрый и безопасный доступ к системе. Кроме того, модель предлагает просторное хранилище в виде SSD-накопителя объемом 512 Гб, позволяя хранить множество файлов и данных. Ноутбук изготовлен из прочного и стильного металлического корпуса черного цвета, который не только придает устройству элегантный вид, но и обеспечивает долговечность. При весе всего 1,7 кг и оснащении экономичным литий-полимерным аккумулятором, устройство удобно брать с собой в поездки и использовать в течение длительного времени без подзарядки. Поддержка Bluetooth версии v5.1 обеспечивает быстрое и надежное подключение к внешним устройствам, а наличие различных портов расширяет возможности подключения. Данный ноутбук предоставляет свободу выбора операционной системы, так как поставляется без предустановленной ОС, предоставляя возможность выбрать подходящее именно вам программное обеспечение. Это идеальное решение для тех, кто ищет надежный и высокопроизводительный ноутбук с современными техническими характеристиками и стильным дизайном.
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Отзывы о товаре Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X MitchellG-W5651 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (53014QLA)