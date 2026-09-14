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Ноутбук Lenovo IP3 Slim 15IRH10 15.3" IPS Core i5-13420H 16G/ 512Gb SSD серый (83K100VEIN) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo IP3 Slim 15IRH10 15.3" IPS Core i5-13420H 16G/ 512Gb SSD серый (83K100VEIN)

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Ноутбук Lenovo IP3 Slim 15IRH10 15.3&quot; IPS Core i5-13420H 16G/ 512Gb SSD серый (83K100VEIN) - фото 4
Ноутбук Lenovo IP3 Slim 15IRH10 15.3&quot; IPS Core i5-13420H 16G/ 512Gb SSD серый (83K100VEIN) - фото 5
Ноутбук Lenovo IP3 Slim 15IRH10 15.3&quot; IPS Core i5-13420H 16G/ 512Gb SSD серый (83K100VEIN) - фото 6
Ноутбук Lenovo IP3 Slim 15IRH10 15.3&quot; IPS Core i5-13420H 16G/ 512Gb SSD серый (83K100VEIN) - фото 7
Ноутбук Lenovo IP3 Slim 15IRH10 15.3&quot; IPS Core i5-13420H 16G/ 512Gb SSD серый (83K100VEIN) - фото 8
Ноутбук Lenovo IP3 Slim 15IRH10 15.3&quot; IPS Core i5-13420H 16G/ 512Gb SSD серый (83K100VEIN) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo IP3 Slim 15IRH10 15.3&quot; IPS Core i5-13420H 16G/ 512Gb SSD серый (83K100VEIN) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo IP3 Slim 15IRH10 15.3&quot; IPS Core i5-13420H 16G/ 512Gb SSD серый (83K100VEIN) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo IP3 Slim 15IRH10 15.3&quot; IPS Core i5-13420H 16G/ 512Gb SSD серый (83K100VEIN) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo IP3 Slim 15IRH10 15.3&quot; IPS Core i5-13420H 16G/ 512Gb SSD серый (83K100VEIN) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo IP3 Slim 15IRH10 15.3&quot; IPS Core i5-13420H 16G/ 512Gb SSD серый (83K100VEIN) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo IP3 Slim 15IRH10 15.3&quot; IPS Core i5-13420H 16G/ 512Gb SSD серый (83K100VEIN) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo IP3 Slim 15IRH10 15.3&quot; IPS Core i5-13420H 16G/ 512Gb SSD серый (83K100VEIN) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo IP3 Slim 15IRH10 15.3&quot; IPS Core i5-13420H 16G/ 512Gb SSD серый (83K100VEIN) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo IP3 Slim 15IRH10 15.3&quot; IPS Core i5-13420H 16G/ 512Gb SSD серый (83K100VEIN) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
61 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735404
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
1.63

Описание товара Ноутбук Lenovo IP3 Slim 15IRH10 15.3" IPS Core i5-13420H 16G/ 512Gb SSD серый (83K100VEIN)

**Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 — стиль и производительность в каждом пикселе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать этот ноутбук?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-13420H с 8 ядрами и частотой до 4,6 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 4800 МГц и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2 PCIe) — быстрый запуск системы и приложений, мгновенный доступ к файлам. * **Качественный дисплей:** матовое IPS-экран с диагональю 15,3 дюйма и разрешением 1920 x 1200 пикселей (WUXGA) подарит яркое и чёткое изображение. Частота обновления 60 Гц делает картинку плавной. * **Компактность и стиль:** лёгкий (всего 1,59 кг) и стильный ноутбук в сером цвете (Luna Grey) удобно брать с собой в дорогу. * **Удобство использования:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с текстом и числами максимально комфортной. * **Дополнительные возможности:** кардридер поддерживает карты SD, SDHC и SDXC — удобно для работы с фото и видео. **Основные характеристики:** * графический процессор: Intel UHD Graphics (интегрирован в CPU); * поверхность экрана: матовая; * материал корпуса: алюминий и пластик; * энергоёмкость аккумулятора: 50 Вт·ч. На ноутбуке не установлена операционная система — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам! С Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 вы получите надёжного помощника для работы и развлечений!

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IP3 Slim 15IRH10 15.3" IPS Core i5-13420H 16G/ 512Gb SSD серый (83K100VEIN)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 — стиль и производительность в каждом пикселе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать этот ноутбук?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-13420H с 8 ядрами и частотой до 4,6 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 4800 МГц и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2 PCIe) — быстрый запуск системы и приложений, мгновенный доступ к файлам. * **Качественный дисплей:** матовое IPS-экран с диагональю 15,3 дюйма и разрешением 1920 x 1200 пикселей (WUXGA) подарит яркое и чёткое изображение. Частота обновления 60 Гц делает картинку плавной. * **Компактность и стиль:** лёгкий (всего 1,59 кг) и стильный ноутбук в сером цвете (Luna Grey) удобно брать с собой в дорогу. * **Удобство использования:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с текстом и числами максимально комфортной. * **Дополнительные возможности:** кардридер поддерживает карты SD, SDHC и SDXC — удобно для работы с фото и видео. **Основные характеристики:** * графический процессор: Intel UHD Graphics (интегрирован в CPU); * поверхность экрана: матовая; * материал корпуса: алюминий и пластик; * энергоёмкость аккумулятора: 50 Вт·ч. На ноутбуке не установлена операционная система — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам! С Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 вы получите надёжного помощника для работы и развлечений!
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Отзывы


Ноутбук Lenovo IP3 Slim 15IRH10 15.3" IPS Core i5-13420H 16G/ 512Gb SSD серый (83K100VEIN) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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