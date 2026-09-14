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Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150071) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150071)

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Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150071) - фото 1
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150071) - фото 2
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150071) - фото 3
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150071) - фото 4
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150071) - фото 5
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150071) - фото 6
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150071) - фото 7
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150071) - фото 8
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150071) - фото 9
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150071) - фото 10
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150071) - фото 11
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150071) - фото 12
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150071) - фото 13
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150071) - фото 14
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150071) - фото 15
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150071) - фото 16
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150071) - фото 17
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150071) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
IRU Strato 15ALID5
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150071) - фото 1
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150071) - фото 2
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150071) - фото 3
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150071) - фото 4
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150071) - фото 5
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150071) - фото 6
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150071) - фото 7
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150071) - фото 8
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150071) - фото 9
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150071) - фото 10
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150071) - фото 11
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150071) - фото 12
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150071) - фото 13
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150071) - фото 14
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150071) - фото 15
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150071) - фото 16
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150071) - фото 17
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150071) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734394
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Характеристики

Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Strato 15ALID5
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1235U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150071)

Ноутбук iRU — это стильное и производительное устройство, идеально подходящее для работы, учебы и развлечений. Оснащенный современными технологиями, он предлагает пользователям непревзойденное удобство и качество. Этот ноутбук от iRU весит всего 1,59 кг, что делает его мобильным и удобным в транспортировке. Строгий черный цвет корпуса добавляет классику и элегантность в его внешний вид. Оснащенный 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080, ноутбук обеспечивает яркое и четкое изображение благодаря матрице IPS, что делает просмотр мультимедиа и работу с графикой особенно приятными. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что обеспечивает плавность отображения контента. Производительность устройства обеспечивается процессором Intel и оперативной памятью DDR5 объемом 8 Гб. Это сочетание позволяет справляться с многозадачностью и запускать современные приложения без задержек. Встроенный графический контроллер Intel UHD Graphics предоставляет качественную визуализацию, подходящую для большинства графических задач. Для хранения данных предусмотрен быстрый и надежный SSD-накопитель объемом 256 Гб. Ноутбук поддерживает современные возможности подключения, включая Bluetooth версии 5.2, который обеспечивает стабильное и быстрое соединение с другими устройствами. Встроенный кард-ридер добавляет удобство при работе с различными носителями информации. На устройстве предварительно установлена операционная система Windows 11 Pro, которая предлагает обновленный интерфейс и множество новых функций для улучшенной производительности и безопасности. Ноутбук iRU — надежное и высокоэффективное устройство, которое удовлетворит потребности даже самых требовательных пользователей.

Отзывы о товаре Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150071)




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Характеристики
Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Strato 15ALID5
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
1235U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Россия
Описание
Ноутбук iRU — это стильное и производительное устройство, идеально подходящее для работы, учебы и развлечений. Оснащенный современными технологиями, он предлагает пользователям непревзойденное удобство и качество. Этот ноутбук от iRU весит всего 1,59 кг, что делает его мобильным и удобным в транспортировке. Строгий черный цвет корпуса добавляет классику и элегантность в его внешний вид. Оснащенный 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080, ноутбук обеспечивает яркое и четкое изображение благодаря матрице IPS, что делает просмотр мультимедиа и работу с графикой особенно приятными. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что обеспечивает плавность отображения контента. Производительность устройства обеспечивается процессором Intel и оперативной памятью DDR5 объемом 8 Гб. Это сочетание позволяет справляться с многозадачностью и запускать современные приложения без задержек. Встроенный графический контроллер Intel UHD Graphics предоставляет качественную визуализацию, подходящую для большинства графических задач. Для хранения данных предусмотрен быстрый и надежный SSD-накопитель объемом 256 Гб. Ноутбук поддерживает современные возможности подключения, включая Bluetooth версии 5.2, который обеспечивает стабильное и быстрое соединение с другими устройствами. Встроенный кард-ридер добавляет удобство при работе с различными носителями информации. На устройстве предварительно установлена операционная система Windows 11 Pro, которая предлагает обновленный интерфейс и множество новых функций для улучшенной производительности и безопасности. Ноутбук iRU — надежное и высокоэффективное устройство, которое удовлетворит потребности даже самых требовательных пользователей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150071) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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